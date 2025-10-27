Верига магазини, позната и у нас, затваря в наша съседка

През 2024 г. веригата се завърна в България

Френската търговска верига Carrefour обмисля да продаде своите магазини в Румъния. Компанията вече е наела инвестиционна банка, която да оцени интереса на потенциални купувачи, съобщава френската преса. В същото време Carrefour планира да се оттегли и от Аржентина и Полша.

Carrefour навлиза в Румъния през 2001 г., като е сред първите модерни търговци, които поставят страната на картата на своите операции. Още от лятото френската група води дискретни преговори за продажбата на дейностите си в Централна и Източна Европа, включително Румъния, с големи търговци на дребно и инвестиционни фондове.

Решението идва в момент, когато гигантът с годишен оборот 85 милиарда евро се опитва да се адаптира към пазар, който постоянно се променя – както по отношение на поведението на потребителите, така и на формата на магазините.

През юли тази година Carrefour, най-големият търговец на дребно в Европа, обяви, че е постигнал споразумение за продажба на италианските си операции на производителя на храни и напитки NewPrinces, съобщи Reuters. Продажбата на Carrefour Italy, която управляваше 1 188 магазина, но миналата година отчете оперативни загуби от 67 милиона евро, ще увеличи печалбата на френската група, посочва прессъобщение на компанията.

През 2025 г. Carrefour Румъния оперира с над 450 магазина в около 113 града, според официални данни и икономическата преса.

В България Carrefour навлезе през 2009 година чрез гръцки франчайзингополучател Marinopoulos, който загуби франчайзинга за Carrefour през 2016 година. През 2024 г. френската верига се завърна в страната чрез гръцкия франчайзингополучател Retail & More.

