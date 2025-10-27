Според известен икономист поколение Z ще трябва да работи много повече, за да оцелее в ерата на AI

Защо все повече млади хора инвестират в рискови активи?

Младите хора ще трябва да положат значително повече усилия, отколкото си мислят, за да успеят в епохата на изкуствения интелект. Мнозина могат да завършат с по-ниски доходи от тези на родителите си, предупреждава известен прогностик.

Снимка: Getty Images/iStock

Гари Шилинг, прочут с прогнозите си за трудовия пазар, заяви пред Business Insider, че ИИ може да замени част от работната сила, оставяйки хората да се занимават с по-прости задачи. Според него младите трябва да се „адаптират към реалностите“ на съвременния свят.

Той отбеляза, че младите хора ще трябва да се стремят активно към области, в които могат да „добавят стойност“ и да повишат продуктивността си, тъй като именно това е определящо за увеличаването на жизнения стандарт. Животът им вероятно ще включва „много труд и ограничени доходи и покупателна способност“, добави Шилинг. Той подчертава, че страхът да не достигнат финансовото положение на родителите си може да се окаже реален.

Една от основните пречки според него е, че младите не изглежда напълно убедени, че трябва да работят сериозно. Той свързва това с нарастващата склонност към спекулации в рискови активи като meme акции и криптовалути, където хората очакват лесни печалби – нещо, което почти никога не се случва. „Такива очаквания водят до мързел и небрежност“, обясни той.

На почти 90 години Шилинг няма намерение да се пенсионира. Възрастта му от 88 години не го спира да управлява фирмата си вече почти половин век. Той казва, че работата му дава смисъл и е ключ към дълголетието, като все още се занимава с пчеларство и домашни ремонти, въпреки някои физически ограничения.

