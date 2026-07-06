Възможността физически лица да купуват ценни книжа се отлага

Българските домакинства държат в банките около 60 млрд. евро

Гражданите все още няма да могт директно да купуват държавни ценни книжа за инвестиции. Тази възможност не е разчетена в бюджета за 2026 година, пише БНР.

Преди дни Комисията по бюджет и финанси прие промените в Закона за държавния дълг на второ четене, но без заложените параметри в бюджетния закон, отварянето на пазара за индивидуалните инвеститори няма да се реализира и през тази година, обясни пред БНР финансистът Десислава Николова.

В същото време, българските домакинства държат в банките около 60 милиарда евро.

Покупка на ценни книжа

Стратегията за първично предлагане на държавни ценни книжа на гражданите без посредник беше одобрена в началото на 2026 година. Промените в закона за държавния дълг предвиждат инвеститорите - физически лица да не плащат такси и комисионни за придобиването на държавните ценни книжа. Алтернативата на банковите депозити е с нулев риск за спестяванията, гарантира се изцяло от държавата и би донесла по-висока доходност, обясни Десислава Николова:

"Предвижда се минималната сума да бъде с много нисък праг. Държавните ценни книжа носят фиксирана доходност. 1,3% е средната лихва по депозит, докато доходността по държавния дълг е между 2,5 и 3,5 на годишна база".

Целта на инвестициите в държавни ценни книжа е да е масово достъпна, да се случва лесно през платформа, управлявана от Министерството на финансите:

"На практика цялата процедура трябва да е толкова лесна, колкото плащането на битова сметка".

Пазарът на държавни ценни книжа за гражданите обаче ще остане затворен поне и през тази година, обясни Десислава Николова:

"Трябваше със закон за бюджета да бъде заложено в тази година. Реално преди един ден стана ясно, че това нещо не е заложено, което означава, ще се остане за следващата или по-следващата година".