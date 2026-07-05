Преди мача на националите: Колко взима Александър Везенков в Евролигата?

Вижте кои са в ТОП 3 заплати в Евролигата за сезон 2025-26

Баскетболният крал на Европа Александър Везенков влиза в ефира на bTV! Носителят на трофея в Евролигата за този сезон с екипа на Олимпиакос прави своето дългоочаквано завръщане в националния отбор на България. Зрителите ще станат свидетели на този паметен момент неделя, 5 юли, когато Саша ще поведе „лъвовете“ в решителната и важна евроквалификация срещу коравия тим на Норвегия.

Завръщането на Везенков е огромно събитие – той пропусна квалификациите миналото лято поради контузия.

Кралят на Олимпиакос и милионите в Евролигата

Снимка: Lap.bg

Освен с феноменалната си игра, Везенков редовно привлича заглавията и с пазарната си стойност. Ежегодната традиция на авторитетното издание Eurohoops да представя най-добрите договори извън НБА показва, че пазарът в Евролигата буквално е взривен от пари през последното лято. За първи път в историята, за да влезеш в Топ 10 по заплати, е нужна чисто (нетно) възнаграждение от близо 3 милиона долара на година. Въпреки новия Финансов феърплей, клубовете не жалят средства – средната нетна заплата на големите звезди вече е поне един милион, а договори от два милиона не изненадват никого.

Къде е Саша Везенков в тази класация на богатите? Българинът заема престижното трето място в цяла Европа!

През втората година от настоящия си контракт с гръцкия гранд Олимпиакос, Везенков взима внушителните 4,1 милиона долара нетно на година. Тази сума практически еквивалентна на парите, които той получаваше в НБА и които остави на масата в САЩ, за да улесни завръщането си в Гърция и в познатата атмосфера на Евролигата.

Пред българското крило в класацията по заплати са единствено две имена:

Василие Мичич ($5,6 милиона нетно, Апоел Тел Авив) – сърбинът държеше да бъде най-скъпият играч в Европа и си извоюва тригодишен договор за общо 14 милиона евро чисто, като се говори, че е получил и акции от клуба.

Кендрик Нън ($5,3 милиона нетно, Панатинайкос) – американската звезда на детелините получи огромно увеличение, за да не се заглежда по оферти от НБА (където заради огромните данъци в САЩ би трябвало да вземе брутен договор за 10 милиона долара, за да му остане същата чиста сума).

Любопитно е, че сумите в европейския баскетбол се изчисляват в нетно изражение (чисто след данъци), тъй като данъчното облагане варира сериозно в различните страни. За да се съпоставят реално с договорите в НБА, тези числа в Европа трябва да се удвоят заради тежките американски налози. Точно заради високите данъци в Испания например, в Топ 10 има само един играч от тамошното първенство, докато Гърция и Израел доминират класацията