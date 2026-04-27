Втората най-засегната страна от Чернобил плаща повече от 240 млрд. долара за възстановяване

Сумата се равнява на 32 пъти годишния бюджет на страната

Тази неделя се навършиха 40 години от катастрофата в Чернобил. В 1:23 часа сутринта на 26 април 1986 г. експлодира четвърти енергоблок на Чернобилската атомна електроцентрала, разположена в близост до малкия украински град Припят, на няколко километра от границата с Беларус.

Това се превръща в аварията с най-опустошителните последици в световната историята.

Втората най-засегната страна

Територията на Беларус е получила 70% от радиоактивните отпадъци от аварият В резултат на това близо 233% от територията й е била замърсена. Десетилетия по-късно цената на тази невидима катастрофа може да бъде измерена не само в болести и опустели села, а и в пари.

Според обобщенията в доклада “The Financial Costs of the Chernobyl Nuclear Power Plant Disaster: A Review of the Literature” (Samet & Seo, 2016), има „съвкупни щети“ в размер на 235 милиарда щатски долара за периода 1986–2015 г. Това се равнява на 32 пъти годишния бюджет на Беларус. А цената продължава да расте…

Години по-късно Беларус продължава да харчи ежегодно около 10% от държавния бюджет за смекчаване на последиците от бедствието. Основната задача е да се защити здравето на хората, живеещи в замърсените райони, да се намали рискът от бъдещо радиоактивно замърсяване и да се подобри качеството на живот в замърсените райони.

Най-скъпото перо

Най-тежкото перо в тези разходи не е почистването, не е бетонът, не е техниката. Най-скъпото се оказват хората. Само разходите, свързани с общественото здраве, са оценени на над 93 милиарда долара. Лечение на заболявания, свързани с радиацията. Психични разстройства, депресия, хронична тревожност. Инвалидизация. Намалена трудоспособност. Социални помощи. Демографски срив. Миграция от замърсените райони.

Поколения, белязани не само физически, но и психически. Докладът подчертава, че именно невропсихологичните последици са вероятно най-скъпият дългосрочен ефект от аварията – и най-трудният за точно измерване.

Следват земята и природата

Огромни площи обработваема земя и гори са извадени от употреба за десетилетия. Селското стопанство се срива в цели региони. Горски ресурси остават неизползваеми. Налага се постоянен радиологичен контрол. Хиляди хора са преселени. Загубите за агроиндустрията възлизат на десетки милиарди долари. Деконтаминацията и поддържането на замърсените територии добавят още близо 37 милиарда долара.

Но най-важният извод от анализа е друг.

Преките разходи от самата авария са нищожни в сравнение с това, което идва след нея. Истинската цена на Чернобил не е в разрушения реактор, а в следващите 30 години. В изгубената икономическа активност. В напуснатите градове. В хората, които никога не се връщат към нормален живот.

Показателно е сравнението с Украйна. Въпреки че централата се намира на украинска територия, 30-годишната оценка на икономическите щети за Украйна е почти идентична с тази на Беларус – около 240 милиарда долара. Това показва колко непропорционално силно е ударена Беларус от посоката на радиоактивния облак.

Чернобил за Беларус не е събитие от 1986 година. Той е икономическа реалност, която продължава половин век. Реалност, в която една държава плаща милиарди не за да се развива, а за да се справя с последствията от катастрофа, случила се извън нейните граници. И тази сметка все още не е приключила…