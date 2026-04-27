1 USD
1.1712 BGN
Петрол
106.52 $/барел
Bitcoin
$78,868.9
Свят Втората най-засегната страна от Чернобил плаща повече от 240 млрд. долара за възстановяване

Втората най-засегната страна от Чернобил плаща повече от 240 млрд. долара за възстановяване

bTV Бизнес екип

Сумата се равнява на 32 пъти годишния бюджет на страната

Тази неделя се навършиха 40 години от катастрофата в Чернобил. В 1:23 часа сутринта на 26 април 1986 г. експлодира четвърти енергоблок на Чернобилската атомна електроцентрала, разположена в близост до малкия украински град Припят, на няколко километра от границата с Беларус.

Това се превръща в аварията с най-опустошителните последици в световната историята.

Втората най-засегната страна

Територията на Беларус е получила 70% от радиоактивните отпадъци от аварият В резултат на това близо 233% от територията й е била замърсена. Десетилетия по-късно цената на тази невидима катастрофа може да бъде измерена не само в болести и опустели села, а и в пари.

Според обобщенията в доклада “The Financial Costs of the Chernobyl Nuclear Power Plant Disaster: A Review of the Literature” (Samet & Seo, 2016), има „съвкупни щети“ в размер на 235 милиарда щатски долара за периода 1986–2015 г. Това се равнява на 32 пъти годишния бюджет на Беларус. А цената продължава да расте…

Години по-късно Беларус продължава да харчи ежегодно около 10% от държавния бюджет за смекчаване на последиците от бедствието. Основната задача е да се защити здравето на хората, живеещи в замърсените райони, да се намали рискът от бъдещо радиоактивно замърсяване и да се подобри качеството на живот в замърсените райони.

Най-скъпото перо

Най-тежкото перо в тези разходи не е почистването, не е бетонът, не е техниката. Най-скъпото се оказват хората. Само разходите, свързани с общественото здраве, са оценени на над 93 милиарда долара. Лечение на заболявания, свързани с радиацията. Психични разстройства, депресия, хронична тревожност. Инвалидизация. Намалена трудоспособност. Социални помощи. Демографски срив. Миграция от замърсените райони.

Поколения, белязани не само физически, но и психически. Докладът подчертава, че именно невропсихологичните последици са вероятно най-скъпият дългосрочен ефект от аварията – и най-трудният за точно измерване.

Следват земята и природата

Огромни площи обработваема земя и гори са извадени от употреба за десетилетия. Селското стопанство се срива в цели региони. Горски ресурси остават неизползваеми. Налага се постоянен радиологичен контрол. Хиляди хора са преселени. Загубите за агроиндустрията възлизат на десетки милиарди долари. Деконтаминацията и поддържането на замърсените територии добавят още близо 37 милиарда долара.

Но най-важният извод от анализа е друг.

Преките разходи от самата авария са нищожни в сравнение с това, което идва след нея. Истинската цена на Чернобил не е в разрушения реактор, а в следващите 30 години. В изгубената икономическа активност. В напуснатите градове. В хората, които никога не се връщат към нормален живот.

Показателно е сравнението с Украйна. Въпреки че централата се намира на украинска територия, 30-годишната оценка на икономическите щети за Украйна е почти идентична с тази на Беларус – около 240 милиарда долара. Това показва колко непропорционално силно е ударена Беларус от посоката на радиоактивния облак.

Чернобил за Беларус не е събитие от 1986 година. Той е икономическа реалност, която продължава половин век. Реалност, в която една държава плаща милиарди не за да се развива, а за да се справя с последствията от катастрофа, случила се извън нейните граници. И тази сметка все още не е приключила…

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

