В сезона на зелената салата: Как да се спасим от опасните пестициди

Консумирайки замърсени плодове и зеленчуци сблъскваме с един единствен пестицид, а с цели смеси

Пролетта е сезонът, в който най-много се говори за пестициди, защото през този период ядем повече зеленолистни селенчуцци, а на пазара започват да се предлагат повече плодове и зеленчуци.

Изследване на учени от Environmental Working Group показва, че консумацията на определени плодове и зеленчуци може да увеличи нивата на вредни пестициди в човешкия организъм. Пестицидите са свързвани с редица болести, като увреждат репродуктивната система, водят до хормонални проблеми и нарушения в развитието на нервната система при децата. Остатъци от тези вещества често се намират в храната, която консумираме ежедневно.

Хората, които консумират повече плодове и зеленчуци с високи нива на пестициди, като ягоди, спанак и пипер, имат значително по-високи нива на пестициди в урината. Учените сравняват индекс с 15 различни показателя за пестициди, откривани в урината, като обърнали внимание на 3 основни химикали – органофосфати, пиретроиди и неоникотиноиди. Резултатите са доста ясни: колкото повече някой консимура храни с високи нива на остатъчни пестициди, толкова по-големи количества от тези вещества се намират в организма му. Изследването показва и, че не се сблъскваме с един единствен пестицид, а с цели смеси. В плодовете и зеленчуците били открити следи от 178 различни пестицида, но само 42 от тях съвпаднали с показателите, които могат да се засекат в урината.

И така, пролет е и зелената салата става неизменна част от трапезата ни. Марулята изглежда свежа, но точно между листата се задържат замърсявания. Най-добре е да махнете външните листа, да разделите марулята и да я накиснете в студена вода /поне за 30 мин./, след което да я изплакнете под течаща вода. Малко оцет или сода бикарбонат във водата помага да се отстранят прах и остатъци от химия, но не е магическо решение – просто допринася за допълнителна чистота, пише "Фокус".

Репичките са другия момент, който плаши хората. Слагате ги във вода и водата става розова. Първата мисъл е "химия!“. Истината е по-проста – червеният цвят идва от естествени пигменти, които са водоразтворими. Част от цвета просто излиза във водата. Това не означава, че са опасни. Ако обаче репичките изглеждат избледнели още преди миене или цветът пада прекалено бързо, може да е знак за по-ниско качество, но не задължително за риск. Накисването има смисъл – помага да се отстранят прах, почва и повърхностни остатъци. Но не премахва напълно пестициди и не прави храната "100% чиста“. Най-важното остава доброто измиване и разумния избор откъде купувате продуктите.

Друг изпитан метод за изчистване на плодовете и зеленчуците е да ги накиснете за около 20 минути в солена вода. Достатъчно е да добавите на литър вода 10 грама сол. След като минат минутите, изплаквате с топла вода и можете да ги консумирате. Едно е сигурно- обикновеното изплакване с вода преди консумация не маха пестицидите, така че накисването е единствения начин да намалите или махнете химикалите.