1 USD
1.1685 BGN
Петрол
94.45 $/барел
Bitcoin
$72,878.6
В коя област излиза най-скъпо на едно семейство да посрещне Великден

В коя област излиза най-скъпо на едно семейство да посрещне Великден

bTV Бизнес екип

Този път най-скъпата област не е София

Великденската трапеза тази година се очертава като сериозно изпитание за семейния бюджет. Данните от последните седмични бюлетини на САПИ и ДКСБТ разкриват мащабна ценова „ножица“ между различните региони на страната. Докато в някои области цените на основните продукти, агнешко, яйца и козунак, се задържат около средните за страната, в други те буквално „излитат“.

Ето колко ще струва великденското меню за 4 членно семейство тази година. В общата цена на великденската кошница влизат много продукти – агнешка плешка, козунак, яйца, боя за яйца, ориз, агнешка дробсърма, кисело мляко, масло, хляб добруджа, зелена салата, репички, зелен лук, домати, краставици, ябълки, бира, безалкохолно, ракия, червено вино, олио и оцет.

Шампионите по поскъпнате

Снимка: САПИ

Ако живеете в област Благоевград се подгответе се за най-високата сметка. Традиционно очакваме столицата да държи първото място по поскъпване, но данните от САПИ показват, че цялото великденско меню за 4 членно семейство ще струва 102,01 евро.  Най-скъпият артикул в благоевградската великденска кошница, разбира се, е агнешкото – 2 кг. струват 32,50 евро. Козунакът е 6,58 евро, боята за яйца 6 цвята е 0,82 евро, а самите яйца вид L, 20 на брой – 6,40 евро. Хлябът е на цена от 1,50 евро, олиото 1,98 евро, а оцета 1,33 евро. Продуктите за зелената салата струва както 4 броя маруля – 3,56 евро, две репички 1,68 евро, зелен лук – 4,05 евро, домати 1 кг – 3,39 евро, кластавици 1 кг – 3,14 евро.

На второ място по скъпа трапеза е област Монтана. Агнешкото стига 34,19 евро за 2 кг. Козунакът е 5,80 евро, а 20 яйца L струват 5,80 евро. Боята за яйца струва 1.05 евро, ориза 1,22 евро. Хлябът е 1,50 евро, а олиото и оцеда са съответно 2,19 евро и 1,17 евро.

На трето място е област Варна, където цялата трапеза ще струва 99,81 евро. 2 кг. агнешка плешка струва 30,10 евро. Тук козунакът е най-скъп от всички области у нас – 7,87 евро. 20 броя яйца са 6,20 евро, а боята за яйца е 0,79 евро. Оризът е 1,30 евро, а олиото 1,97 евро. Зелената салта, 4 броя, е 4,40 евро. Ракията е 7,11 евро, а виното 6,19 евро.

Най-евтиното великденско меню се намира в област Бургас, където е най-евтината агнешка плешка от всички области – 27,60 евро за 2 кг. Козунакът е 6,58 евро, а 20 бр. яйца са 6,20 евро.

Това е списъкът на всичски области:

  1. Област Благоевград (102.01 евро)
  2. Област Монтана (101,64 евро)
  3. Област Варна (99,81 евро)
  4. Област Хасково (99,50 евро)
  5. Обаст Русе (98,98 евро)
  6. Област Пловдив (98,29 евро)
  7. Област Бургас (97,36 евро)

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

