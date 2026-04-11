В коя област излиза най-скъпо на едно семейство да посрещне Великден

Този път най-скъпата област не е София

Великденската трапеза тази година се очертава като сериозно изпитание за семейния бюджет. Данните от последните седмични бюлетини на САПИ и ДКСБТ разкриват мащабна ценова „ножица“ между различните региони на страната. Докато в някои области цените на основните продукти, агнешко, яйца и козунак, се задържат около средните за страната, в други те буквално „излитат“.

Ето колко ще струва великденското меню за 4 членно семейство тази година. В общата цена на великденската кошница влизат много продукти – агнешка плешка, козунак, яйца, боя за яйца, ориз, агнешка дробсърма, кисело мляко, масло, хляб добруджа, зелена салата, репички, зелен лук, домати, краставици, ябълки, бира, безалкохолно, ракия, червено вино, олио и оцет.

Шампионите по поскъпнате

Снимка: САПИ

Ако живеете в област Благоевград се подгответе се за най-високата сметка. Традиционно очакваме столицата да държи първото място по поскъпване, но данните от САПИ показват, че цялото великденско меню за 4 членно семейство ще струва 102,01 евро. Най-скъпият артикул в благоевградската великденска кошница, разбира се, е агнешкото – 2 кг. струват 32,50 евро. Козунакът е 6,58 евро, боята за яйца 6 цвята е 0,82 евро, а самите яйца вид L, 20 на брой – 6,40 евро. Хлябът е на цена от 1,50 евро, олиото 1,98 евро, а оцета 1,33 евро. Продуктите за зелената салата струва както 4 броя маруля – 3,56 евро, две репички 1,68 евро, зелен лук – 4,05 евро, домати 1 кг – 3,39 евро, кластавици 1 кг – 3,14 евро.

На второ място по скъпа трапеза е област Монтана. Агнешкото стига 34,19 евро за 2 кг. Козунакът е 5,80 евро, а 20 яйца L струват 5,80 евро. Боята за яйца струва 1.05 евро, ориза 1,22 евро. Хлябът е 1,50 евро, а олиото и оцеда са съответно 2,19 евро и 1,17 евро.

На трето място е област Варна, където цялата трапеза ще струва 99,81 евро. 2 кг. агнешка плешка струва 30,10 евро. Тук козунакът е най-скъп от всички области у нас – 7,87 евро. 20 броя яйца са 6,20 евро, а боята за яйца е 0,79 евро. Оризът е 1,30 евро, а олиото 1,97 евро. Зелената салта, 4 броя, е 4,40 евро. Ракията е 7,11 евро, а виното 6,19 евро.

Най-евтиното великденско меню се намира в област Бургас, където е най-евтината агнешка плешка от всички области – 27,60 евро за 2 кг. Козунакът е 6,58 евро, а 20 бр. яйца са 6,20 евро.

Това е списъкът на всичски области: