Парижкият монетен двор ще започне да продава монети от чисто злато

Монетите „Наполеон“ са били стандартната златна инвестиционна валута на Франция в периода от 1803 до 1914 г.

Парижки монетен двор за последно е произвеждал златни монети, подходящи за инвестиция, още когато Наполеон е бил част от управлението. Сега институцията въвежда новите златни монети „Мариан“. Във вторник от Монетния двор обявиха, че скоро ще започнат продажбите на инвестиционни монети от чисто злато — първите, след като преди повече от век е прекратено производството на монетите „Наполеон“ и „Луи“, предава Еuronews.

Четири варианта на новите монети „Мариан“ ще бъдат пуснати в продажба на 16 юни, като теглото им ще варира от една десета от унцията (3,1 грама) до една цяла унция (31,1 грама). От едната страна ще бъде изобразено символичното лице на Мариан — олицетворение на Френската република, а от другата ще бъде представена карта на териториите на страната, уточниха от Монетния двор.

Монетите „Наполеон“ са били стандартната златна инвестиционна валута на Франция в периода от 1803 до 1914 г., като името „Наполеон“ постепенно се е превърнало в обозначение за целия стандарт на златните монети от 20 франка. Те са били отсичани от 90% чисто злато, тежали са 6,45 грама и са съдържали 0,1867 тройунции злато. Още по-стари са били монетите „Луи“ или „Луи д'ор“, въведени от Луи XIII през 1640 г., с портрет на краля от едната страна и френския кралски герб от другата.

По-късно монетата „Луи д'ор“ е заменена от френския франк по време на Революцията, а след това и от сходно оценената монета „Наполеон“. Първоначално стойността на „Луи д'ор“ е била определена на 10 ливри, като впоследствие се е променяла при различните владетели и е достигнала 24 ливри по времето на Луи XV. Новите монети „Мариан“ ще се конкурират на световния пазар с южноафриканските крюгерранди, канадските „Мейпъл Лийфс“ и американските „Златни орли“.

Снимка: Monnaie de Paris - https://www.monnaiedeparis.fr/en/

Според ръководителя на Монетния двор Марк Шварц целта е „демократизиране на пазара на злато във Франция“. Той посочи, че интересът от страна на инвеститорите расте на фона на рязкото увеличение на цените през последните години. Повечето инвеститори, които търсят сигурност в златото като актив убежище, обикновено избират борсово търгувани фондове или акции на компании за добив на злато. В момента златните и сребърните монети на Монетния двор са основно възпоменателни или колекционерски и са изработени от сплави с по-ниско съдържание на благородни метали.

Новите монети обаче ще се продават по пазарната цена на златото, която в момента е около 4600 долара за унция, след като през миналата година стойността му се е повишила с над 65%. За инвеститорите, които не желаят да съхраняват злато у дома, Монетният двор ще предложи и дигиталната монета „e-Marianne“, която ще бъде пазена до момента, в който собственикът реши да я продаде. От институцията не уточниха какъв брой монети очакват да реализират, но отчетоха, че приходите им през миналата година са нараснали с 1,7% до 197 милиона евро.