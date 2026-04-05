БГ Бизнес Тази година за Великден купуваме цяло агне за 170 евро

Тази година за Великден купуваме цяло агне за 170 евро

bTV Бизнес екип

 С наближаването на Великден традиционното присъствие на агнешко месо на трапезата се превръща в истинско финансово предизвикателство за българското семейство. Само за последните седем дни цената на месото скочи драстично с 30%, оставяйки много потребители в размисъл дали да не заложат на по-скромно меню.

Сметката на животновъдите

Снимка: Ладислав Цветков

Според данни на фермери, цитирани от „24 часа“, цената на живото тегло в момента варира между 7 и 8 евро за килограм. Макар това да изглежда като леко покачване спрямо миналата година, крайната сума за цяло животно бързо набъбва.

Разходи за отглеждане: Между 140 и 160 евро (фураж, люцерна, труд и поддръжка).

Крайна цена за потребителя: Цяло агне тази година излиза между 150 и 170 евро.

Ще купувате ли агнешко месо за идния Великден? (АНКЕТА)

Защо цените растат?

Животновъдите са категорични – сумата от 170 евро е „нормална“ на фона на икономическата реалност. Основните фактори, които движат поскъпването, са скъпия фураж, ръст на труда и празничния пик.

Разходите за изхранване на животните продължават да растат устойчиво. Поддръжката на стопанствата също изисква все по-голям ресурс. Спекулативно или не, скокът от 30% в последната седмица е директен резултат от повишеното търсене преди Великден.

10% по-скъпо агнешко ядем този Великден

Какво означава това за трапезата?

Снимка: bTV

За много българи сумата за едно агне е сериозен удар по семейния бюджет. Очаква се голяма част от купувачите да се насочат към закупуването на по-малки порции или по-евтини алтернативи, докато пазарът на цели агнета вероятно ще остане запазен за по-големи фамилни събирания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Райският остров на Хърватия, където хората се превозват с трактори
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Може ли една грешка на служител да срине цяла компания?
Стефани Боова

Стефани Боова

Може ли гражданин на ЕС да стане кмет в която и да е европейска държава?
Вижте още автори
