Тази година за Великден купуваме цяло агне за 170 евро

С наближаването на Великден традиционното присъствие на агнешко месо на трапезата се превръща в истинско финансово предизвикателство за българското семейство. Само за последните седем дни цената на месото скочи драстично с 30%, оставяйки много потребители в размисъл дали да не заложат на по-скромно меню.

Сметката на животновъдите

Според данни на фермери, цитирани от „24 часа“, цената на живото тегло в момента варира между 7 и 8 евро за килограм. Макар това да изглежда като леко покачване спрямо миналата година, крайната сума за цяло животно бързо набъбва.

Разходи за отглеждане: Между 140 и 160 евро (фураж, люцерна, труд и поддръжка).

Крайна цена за потребителя: Цяло агне тази година излиза между 150 и 170 евро.

Защо цените растат?

Животновъдите са категорични – сумата от 170 евро е „нормална“ на фона на икономическата реалност. Основните фактори, които движат поскъпването, са скъпия фураж, ръст на труда и празничния пик.

Разходите за изхранване на животните продължават да растат устойчиво. Поддръжката на стопанствата също изисква все по-голям ресурс. Спекулативно или не, скокът от 30% в последната седмица е директен резултат от повишеното търсене преди Великден.

Какво означава това за трапезата?

За много българи сумата за едно агне е сериозен удар по семейния бюджет. Очаква се голяма част от купувачите да се насочат към закупуването на по-малки порции или по-евтини алтернативи, докато пазарът на цели агнета вероятно ще остане запазен за по-големи фамилни събирания.