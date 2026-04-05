Тази година за Великден купуваме цяло агне за 170 евро

Това не е изолиран случай
Какво означава това за трапезата?
С наближаването на Великден традиционното присъствие на агнешко месо на трапезата се превръща в истинско финансово предизвикателство за българското семейство. Само за последните седем дни цената на месото скочи драстично с 30%, оставяйки много потребители в размисъл дали да не заложат на по-скромно меню.
Според данни на фермери, цитирани от „24 часа“, цената на живото тегло в момента варира между 7 и 8 евро за килограм. Макар това да изглежда като леко покачване спрямо миналата година, крайната сума за цяло животно бързо набъбва.
Разходи за отглеждане: Между 140 и 160 евро (фураж, люцерна, труд и поддръжка).
Крайна цена за потребителя: Цяло агне тази година излиза между 150 и 170 евро.
Животновъдите са категорични – сумата от 170 евро е „нормална“ на фона на икономическата реалност. Основните фактори, които движат поскъпването, са скъпия фураж, ръст на труда и празничния пик.
Разходите за изхранване на животните продължават да растат устойчиво. Поддръжката на стопанствата също изисква все по-голям ресурс. Спекулативно или не, скокът от 30% в последната седмица е директен резултат от повишеното търсене преди Великден.
За много българи сумата за едно агне е сериозен удар по семейния бюджет. Очаква се голяма част от купувачите да се насочат към закупуването на по-малки порции или по-евтини алтернативи, докато пазарът на цели агнета вероятно ще остане запазен за по-големи фамилни събирания.
