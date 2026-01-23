BGN → EUR
Свят Гърция съобщава за сериозна криза с наемането на работна ръка

Гърция съобщава за сериозна криза с наемането на работна ръка

bTV Бизнес екип

Предвижда се разширяване на квотите за наемане на чуждестранни работници

Работодателите в Гърция алармират за сериозна криза, свързана с недостига на работна ръка, на фона на която правителството предприе мерки за увеличаване на броя на издаваните работни визи. Въпреки тези стъпки бизнесът предупреждава, че проблемът остава остър и засяга ключови отрасли на икономиката, предава БНР. 

Снимка: iStock

По правителствена програма се предвижда разширяване на квотите за наемане на чуждестранни работници, като максималният брой може да достигне 94 хиляди души. Според данни на Съюза на работодателите обаче реалните нужди на гръцката икономика са значително по-големи и възлизат на около 360 хиляди работници.

Представители на бизнеса определят недостига на кадри като хроничен проблем, който се задълбочава с времето. Те коментират пред медиите, че липсата на персонал вече се отразява пряко върху дейността на компаниите и възможностите им за развитие. В момента Гърция разчита основно на работници от Бангладеш и Египет, които най-често намират заетост в аграрния сектор. Чужденците се насочват към земеделието, животновъдството, рибарството, както и към дърводобива, където недостигът е особено осезаем.

Наша съседка дава до 9 хил. евро субсидия за покупка на електромобил

Най-сериозен дефицит на служители се отчита в туризма липсват камериерки, готвачи, озеленители и персонал за заведенията за бързо хранене. Строителният сектор също изпитва остър недостиг на работници, а на гръцките острови има допълнителна нужда от сезонна заетост.

В отговор на кризата работодателите обещават по-високи заплати и по-добри условия на труд, но въпреки това много гърци предпочитат да търсят работа в страните от Централна Европа. Според синдикални проучвания там възнагражденията са по-високи, а условията на труд по-привлекателни, отколкото на гръцките острови.

Бизнес Видео Подкаст

