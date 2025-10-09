1 USD
1 USD
1.68215 BGN
Петрол
65.91 $/барел
Bitcoin
$122,420.0
БГ Бизнес Вложил съм пари в инвестиционен фонд. Как еврото ще повлияе на това?

Вложил съм пари в инвестиционен фонд. Как еврото ще повлияе на това?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Ето какво трябва да знаете

Ако сте вложили парите си в инвестиционен фонд, не се тревожете – промяната към еврото няма да ви изненада. Властите и финансовите институции са задължени да осигурят пълна прозрачност в периода на т.нар. двойно обозначаване – когато всички суми ще се показват едновременно в левове и в евро.

През този преходен етап управляващите дружества и националните инвестиционни фондове ще публикуват на своите уебсайтове обобщена информация за стойността на вашите инвестиции – както в левове, така и в евро. Това ще ви позволи ясно да видите как евентуалното въвеждане на единната валута влияе върху вложенията ви.

Какво да правя, ако имам спестени левове след въвеждането на еврото в България?

Същото важи и за инвестиционните посредници, които ще показват двойно в двете валути: баланса по левовите сметки на клиентите, общата стойност на финансовите им инструменти, всички такси и разходи.

При управление на портфейли на непрофесионални клиенти, управляващите дружества и лицата, които ръководят алтернативни инвестиционни фондове, също ще посочват всички тези данни в левове и евро.

Накратко, когато България направи решителната стъпка към еврото, всички ваши инвестиции ще бъдат представени ясно и прозрачно в двете валути, така че да можете спокойно да следите стойността на капитала си.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

