В 7% от проверените от НАП търговски обекти са констатирани нарушения

За един ден са извършени около 300 проверки

Едва в 7% от проверените обекти във връзка с въвеждането на еврото в страната са установени нарушения. Това съобщиха на брифинг в Кюстендил експерти от Националната агенция за приходите, които са на терен в града.

Само за един ден са извършени около 300 проверки, обхващащи всички сектори и браншове, съобщи директорът на дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова. По думите й контролът е масов и няма ограничения по отношение на вида бизнес или населено място – проверяват се както големи търговски вериги, така и малки магазини, обекти за услуги и паркинги, включително в малки населени места и села.

В Кюстендил екипите на НАП са проверили и ателие за козметика и фризьорство на централния булевард „България“. Досега в страната са инспектирани около 200 подобни обекта, като основният фокус е дали има необосновано завишаване на цените на услугите. Управителката на проверения обект е подписала три декларации, с които се ангажира цените да не бъдат повишавани.

Анна Митова уточни, че към момента НАП е наложила 69 акта за установени нарушения, като те са свързани най-често с повишение на цените на хранителни продукти.

„Очакваме още информация от голяма част от обектите относно ценовите им политики. Там, където има завишение, анализираме на какво се дължи то – дали на по-висока доставна цена или на предупреждение от страна на конкретния търговец. Целта е да преценим откъде по веригата идва увеличението и дали то е икономически обосновано“, посочи Митова.

Засилени проверки в цялата страна извършва и Комисията за защита на потребителите. От днес контролът обхваща и ученическите столове, след постъпили сигнали за около 30% увеличение на цените на храната, съобщи представителят на комисията Венцислава Лакова.

„По всеки сигнал се работи. Стремим се да обхванем всички сектори на територията на страната – не само фризьорски услуги и паркинги, но и училищните столове, където се проверява за необосновано повишение на цените“, заяви тя.

Проверките на двете институции продължават, като основната им цел е да предотвратят спекулативно покачване на цените в процеса на подготовка за въвеждането на еврото.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN