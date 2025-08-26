1 USD
БГ Бизнес Утре българският бизнес ще плати с 11% по-малко за ток

Утре българският бизнес ще плати с 11% по-малко за ток

bTV Бизнес екип

Какво означава пикова енергия?

Електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в сегмент "Ден напред" бе търгувана днес при средна цена от 158 лева за мегаватчас (без ДДС). Сделките се отнасят за доставка на ток на 27 август, показват данните след затварянето на борсата, предава БТА. 

Сравнено с предходния ден, когато цената беше 177,10 лв./MWh, това представлява спад от около 11%. Това означава, че бизнесът у нас ще заплати по-ниска цена за електроенергията, предназначена за утрешния ден.

Колко струва изграждането на соларна система за отопление през зимата?

Пиковата енергия (в интервала от 09:00 до 20:00 ч.) е търгувана на значително по-ниска цена — 106,35 лв./MWh. От своя страна, извънпиковата енергия (01:00–08:00 ч. и 21:00–24:00 ч.) е била на значително по-висока средна цена от 209,64 лв./MWh.

Общото количество продадена електроенергия на пазара "Ден напред" възлиза на 88 389,30 мегаватчаса, което показва активна търговия и сериозно предлагане за предстоящия ден.

Компенсации за ток през юли – ето какви са сумите

В друг сегмент на борсата — "В рамките на деня" — към 14:30 ч. среднопретеглената цена за 60-минутните продукти достига 142,23 лв./MWh без ДДС. При 15-минутните продукти на същия пазар средната цена към същия момент е по-висока — 162,93 лв./MWh без ДДС.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

