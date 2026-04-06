У нас за Великден: Нощувката стига до 800 евро

3 нощувки в роден СПА хотел излизат по-скъпо от 8 дни в Италия

Броени дни преди един от най-светлите празници, родният туристически пазар е изправен пред парадокс. Докато хотелите у нас все още разполагат със свободни легла, цените им са напът да изпреварят тези в най-популярните европейски столици. Ако планирате почивка в последната минута, подгответе се за сериозен избор: традиция или икономия.

Велинград

СПА столицата на Балканите не изневерява на имиджа си на „премиум“ дестинация. Въпреки солените оферти, интересът към Велинград остава висок, макар сумите да изглеждат почти нереални за тридневен престой.

В 5-звездния сегмент празникът започва от 880 евро за двама. Ако обаче търсите истински разкош в средния клас хотели, сумата скача на 1300 евро. Рекордът за сезона държи оферта за премиум апартамент с две стаи – „скромните“ 2324 евро за три нощувки.

Европейски дестинации

Само на няколко часа път от българската граница ситуацията изглежда доста по-примамлива за семейния бюджет. На остров Тасос Великден може да бъде отпразнуван срещу 324 евро – сума, която включва не само нощувките за двама, но и закуски и вечери.

За любителите на градския туризъм Виена също се оказва изненадващо конкурентна. Организираните екскурзии до австрийската столица, известна със своя висок стандарт, започват от 679 евро за двойка – цена, която е значително под велинградския минимум.

Ако пък предпочитате Амалфийското крайбрежие, за 890 евро на човек може да прекарате 7 нощувки в Соренто и Позитано с посещение на о.Капри, Неапол и Помпей. В тази оферта влизат самолетните билети, чекиран багаж, закуски и вечери.

Планината като спасителен пояс

Ако все пак държите на българското, но не искате да плащате „космически“ сметки, зимните ни курорти са вашето място. С края на ски сезона цените в Банско и Боровец започват да „се охлаждат“. В момента там могат да се намерят отлични пакети, при които нощувката за двама излиза около 300 евро.

Тази година Великден ще бъде тест за лоялността на българския турист. Изборът е между безспорния комфорт на родните минерални извори и възможността да видиш Европа на двойно по-ниска цена.