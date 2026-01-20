Трите червени флага, за които търсещите работа трябва да внимават по време на интервюта

Не пренебрегвайте интуицията си, ако нещо ви се стори странно, съветва експерт

Кандидатите често се тревожат дали ще направят добро впечатление по време на интервю за работа, но трябва да са също толкова внимателни и към начина, по който компанията се представя. Не пренебрегвайте интуицията си, ако нещо ви се стори странно по време на интервю за работа, казва Аманда Огъстин, кариерен коуч и експерт по кариери в Resume.ai.

Без значение колко страхотно изглежда една работа на хартия, „ако интервюирането с представителите и преминаването през процеса на проверка не е страхотно преживяване, тогава е вероятно да не е прекрасно преживяване, след като влезете в компнията“, казва тя.

Това са трите най-важни червени флага, за които търсещите работа трябва да внимават по време на интервюта, според Огъстин.

Екипът по наемането няма ясна представа какво включва ролята

Това е основен червен флаг, ако всеки човек, с когото говорите по време на процеса на интервюиране, „изглежда има различна представа за това какво очаква от вас да правите“ в ролята, казва Огъстин.

От страна на компанията, всички, участващи в процеса на наемане, трябва да имат сходни отговори на въпроси като „Как изглежда успехът на тази позиция?“ или „Кои са трите най-важни квалификации, необходими на някого, за да върши тази работа?“, пише Make it.

Ако екипът по наемането не е наясно какви ще бъдат вашите точни служебни задължения, с кои членове на екипа ще работите или каква ще бъде вашата роля в компанията, вероятно ще се сблъскате с нереалистични или неясни очаквания като служител, според Огъстин.

Тези несъответствия могат също да сочат към по-големи проблеми в културата на компанията, казва тя.

Това може да показва, че има „конфликт в организацията“ относно това, което търсят, казва Огъстин - и „ако приемете работата, ще се окажете заседнали по средата на това“.

Те избягват да отговарят на трудни въпроси

Интервютата за работа са двупосочна улица, казва Огъстин: кандидатите оценяват дали искат да работят в дадена компания, точно както работодателите оценяват дали да ги наемат.

Ако има някакви области, които будят безпокойство, кандидатите могат и трябва да задават проницателни въпроси като „Изглежда, че е имало голямо съкращение през последната година. Как екипът се е възстановил от това и как това е променило целите ви?“

Обърнете внимание на начина, по който реагира интервюиращият ви, казва Огъстин. „Ако се отдръпнат от това, откажат да отговорят или не искат да се впускат в него, това е или защото не знаят отговора, или защото смятат, че отговорът ще ви изплаши“, казва тя. „Бих била предпазлива по отношение на това.“

Това може да е и червен флаг, ако интервюиращият ви не желае да ви позволи да говорите с настоящите членове на екипа, казва тя: може би се опитват да скрият токсична работна среда.

Работната среда изглежда напрегната

Ако посещавате компанията за лично интервю, е изключително важно да „направите равносметка на обкръжението си“, казва Огъстин.

„Дръжте очите и ушите си отворени за това, което се случва около вас“, казва тя.

Тя препоръчва да се обръща внимание на подробности като „Къде ви карат да чакате? Каква е атмосферата около вас? Хората изглеждат ли стресирани? Тихо ли е? Щастливо ли е?“

Дори нещо толкова просто като това, което работниците държат на бюрата си, може да ви даде ценна информация за фирмената култура, казва тя: „Имат ли растения и снимки на семействата си и други подобни, или е много стерилно?“

Друг знак, за който да внимавате, е дали другите служители изглежда си сътрудничат или се държат по-затворено.

Как кандидатите могат да реагират

Ако сте решили, че вече не се интересувате от позицията, най-добре е да уведомите компанията своевременно.

Може да е неловко да кажете на компания, че оттегляте кандидатурата си, но Огъстин препоръчва да изпратите последващ имейл с прост текст:

„Благодаря ви много за отделеното време днес. Хареса ми да науча повече за вашата организация. След по-нататъшно обмисляне, не вярвам, че тази роля би била подходяща за мен. Пожелавам ви успех в търсенето на кандидат.“

Независимо как е преминало интервюто, „винаги ще запазите достойнството, честта и професионализма си“, казва Огъстин.