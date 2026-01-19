С куфар в ръка: Кои европейци работят най-често в чужбина?

Европейците все по-често търсят работа извън границите на родината си

Много често хората избират да работят в чужбина заради по-голямо професионално развитие. Работата навън подобрява адаптивността, увереността и културната интелигентност на служителите, като същевременно разширява кариерните им възможности. В рамките на европейския единен пазар мобилността на работната сила е сравнително висока и дава възможност на милиони хора да опитат живота и работата далеч от дома си.

Според данни на платформата за наемане на работа Indeed, цитирани от Euronews, към края на 2025 г. 16,7% от търсещите работа в Европа са имали международен трудов опит, включен в автобиографията си. За сравнение, в Съединените щати този дял е едва 5,1%, което подчертава уникалната роля на Европа като пространство за свободно движение на работна сила.

Какво означава „международно мобилен работник“?

Снимка: Getty Images / iStock

Indeed определя като международно мобилни онези работници, които имат поне един трудов опит в държава, различна от настоящата им държава на пребиваване. Анализът обхваща осем европейски държави, включително една, която вече не е част от единния пазар, като резултатите показват значителни разлики между отделните страни.

Лидерите

На първо място по дял на международния трудов опит се нарежда Швейцария, където 51% от търсещите работа са работили в чужбина. Следва Ирландия с 42%. И двете държави се открояват ясно спрямо останалите. Сравнително по-малките икономики, като Швейцария и Ирландия, могат да изглеждат с непропорционално висок дял на международно мобилни работници, тъй като дори скромни миграционни потоци представляват по-голям процент от общата работна сила.

Големите икономики също показват мобилност

Германия заема трето място, като около 25% от търсещите работа имат трудов опит в чужбина. Делът е по-висок от този в Испания и Обединеното кралство, където международният опит е характерен за около един на всеки пет кандидати.

В Нидерландия и Франция делът на международния трудов стаж също е над средното ниво за единния пазар.

Географската близост е сред ключовите фактори за трудовата мобилност в Европа. Държави, разположени в близост до множество големи пазари на труда, по-лесно насърчават трансграничното движение на работници. Швейцария е ярък пример – нейните международно мобилни работници често идват от съседни страни като Австрия, Франция, Германия, Италия и Лихтенщайн. Освен това някои държави привличат повече международни кадри заради присъствието на мултинационални корпорации или голям брой чуждестранни студенти.

Европейците все по-често търсят работа извън границите си

Снимка: Getty Images / iStock

Данните показват и нарастващ интерес към работа в чужбина сред търсещите работа в Европа. Този интерес се разделя на два вида:

Вътрешнопазарен интерес – търсене на работа в друга държава членка на ЕС;

Изходящ интерес – търсене на работа извън европейския единен пазар.

До средата на 2024 г. двата показателя са били приблизително равни – между 2% и 4%. След декември 2024 г. обаче изходящият интерес започва да нараства рязко, достигайки 7,2% през октомври 2025 г., докато вътрешнопазарният интерес остава на 5,4%.

Най-предпочитаните дестинации извън ЕС

Съединените щати и Обединеното кралство са водещите дестинации за търсещите работа извън единния пазар. През 2025 г. те са представлявали съответно 40,5% и 30,4% от всички такива търсения, като Германия е основната страна на произход на кандидатите.

Обединеното кралство напусна европейския единен пазар след Брекзит в края на 2020 г., но остава силен магнит за европейската работна сила.

