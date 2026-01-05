Три важни стъпки за заплати, данъци и осигуровки в първите месеци от еврото

Ето какво трябва да знаете

Данъци, декларации, заплати, банкови сметки. Всичко в бизнеса преминава към евро, но не всичко изисква действие от страна на фирмите. В следващите месеци компаниите ще декларират данъци и финансови резултати в лева за 2025 г., но ще извършват плащанията към държавата в евро. Заплатите на служителите ще се превеждат в евро, без да се налагат промени в банковите сметки или подписване на анекси към трудовите договори. В същото време всяка компания ще трябва да вземе изключително важно решение: коя от вече двете си сметки в евро да запази- бившата левова, която на 1 януари беше автоматично превалутираната или вече съществуващата към 2025 г. еврова сметка.

Тези оперативни въпроси: какво се променя, какво остава без действие и къде се крият реалните рискове за бизнеса, бяха във фокуса на уебинара „Бизнесът и еврото: работещи решения за първите месеци“, организиран от финансовата конференция DIGI PAY в навечерието на влизането на България в еврозоната. Гост-лектори на събитието бяха експертите от консултантската и одиторска компания Baker Tilly SEE Цветана Стефанина и Недялко Апостолов, които дадоха конкретни насоки и съвети за прехода на фирмите към новата валута.

Данъците- декларирани в лева, заплащани в евро

Влизането в еврозоната на 1 януари ще доведе до различен начин, по който фирмите декларират и заплащат данъци и осигуровки. Така например ДДС за месец декември ще бъде декларирано в левове през януари, но заплащането или възстановяването на данъка ще става в евро. Годишните данъчни декларации на фирмите за 2025 г. ще се подават до юни в лева, но плащането също ще става в евро. Авансовите вноски за корпоративен данък за 2026 г. вече ще се декларират и заплащат в евро, но ще има калкулация, която се съставлява от 2025 г. „Тук ще калкулираме и разплащаме в евро, но моторът на тази калкулация ще бъдат левовете“, коментира по време на събитието Недялко Апостолов.

Експертите от Baker Tilly посъветваха фирмите да проверяват в системите на НАП и НОИ дали са правилно отразени първите плащания към държавата в новата валута. По данъчно-осигурителната сметка постъпват всички данъци на юридически лица- корпоративен данък, ДДС, данък при източника, данък дивидент, всички здравни и осигурителни плащания. „Мислейки си, че например плащаме ДДС, ако има открито друго данъчно задължения на компанията, е възможно да бъде закрито то“, даде пример Цветана Стефанина по време на разговора с българския бизнес.

Заплати в евро, но без нови анекси

От миналото лято в България е въведен електронен трудов запис – електронен документ, в който работодателят вписва данните, свързани със заетостта на служителя или работника, както и всички настъпващи промени в тях. В този запис възнагражденията ще се преизчисляват автоматично в евро, като законът предвижда закръгляване в полза на служителя.

Всички действащи трудови договори ще продължат да действат без подписване на анекси, свързани с преминаването към новата валута, обясни по време на уебинара Цветана Стефанина. Банковите сметки, по които се превеждат възнагражденията на служителите, остават без промяна. Съответно не се изисква и обявяване на нови сметки в НОИ за получаване на обезщетения за временна нетрудоспособност и майчинство.

През 2026 г. командировъчните на служителите и изплащаните бонуси ще бъдат в евро. Ще се наложи и корекция на вътрешнофирмените правила, отразяващи промяната на валутата, но това не е необходимо да се случи в първите дни след приемането на еврото. Срокът за тези промени е до края на 2026 г., стана ясно още по време на уебинара.

А фактурите към партньори за декември 2025 г. се издават в лева и се плащат в евро.

Запазването на бившата левова сметка съхранява информацията

Един от казусите, който ще възникне пред бизнеса още в първите дни на новата година, е свързан с фирмените банкови сметки. На 1 януари досегашните сметки в лева автоматично бяха превалутирани в евро, но голяма част от компаниите са разполагали с фирмена сметка в евро и преди това.

Сега всяко дружество може безплатно да закрие една от двете си вече еврови сметки, като трябва да вземе решение коя от тях да остане активна. Според експертите на Baker Tilly е по-добре фирмите да запазят левовата си сметка, която е била автоматично превалутирана в евро. „Тази сметка съхранява цялата история на разплащанията на фирмата, независимо дали става дума за плащания на данъци, осигуровки или преводи към контрагенти“, обясни по време на уебинара Недялко Апостолов. По думите му при закриването на тази сметка е възможно да възникне ситуация, при която ще е необходима справка по конкретен казус, което може да се окаже сериозна трудност.

Апостолов даде два хипотетични примера за случаи, изискващи предоставяне на историческа информация: спор с контрагент за извършено плащане до края на 2025 г., при който ще е необходимо да се докаже превод от бившата левова сметка, или пенсиониране на служител, при което НОИ извършва изчерпателна проверка на внесените осигуровки назад във времето. Ето защо запазване на бившата левова сметка е по-добрият вариант. Възможно е все пак и паралелно съществуване на две (или повече) сметки в евро след приемането на еврото.

