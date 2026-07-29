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БГ Бизнес Три страни са сред най-предпочитаните туристически дестинации в Европа през 2026 г.

Три страни са сред най-предпочитаните туристически дестинации в Европа през 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Между май 2025 г. и април 2026 г. пътническият въздушен трафик е нараснал с 2,3%

Чехия, Исландия и Испания са сред европейските държави, които привличат най-голям интерес от туристите през 2026 г., показва съвместен доклад на Amadeus Travel Intelligence и Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).

Въпреки високите цени на самолетното гориво и поскъпването на пътуванията, европейският туристически сектор запазва стабилния си растеж. Между май 2025 г. и април 2026 г. пътническият въздушен трафик на континента е нараснал с 2,3%, а заетостта на хотелите - с 2% спрямо предходната година.

Европа остава най-посещаваният туристически регион в света, като само през първото тримесечие на 2026 г. е приела над 130 милиона международни туристи - с 4% повече на годишна база.

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Най-силен ръст на посещенията е отчетен в Централна и Източна Европа (+6%), следвана от Южна Средиземноморска и Северна Европа (по +4%). В Западна Европа увеличението е 2%.

Испания остава най-търсената и най-резервираната туристическа дестинация в Европа. Чехия обаче е страната с най-бързо растящ брой резервации сред водещите пазари, като отчита годишен ръст от 18%, пред Исландия с 11%, пише „Евронюз“.

Докладът отчита засилен интерес към културните градски пътувания и ваканциите сред природата в Северна и Централна Европа, което показва постепенно изместване на вниманието от традиционните туристически центрове.

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Извън най-популярните дестинации най-силен ръст на онлайн търсенията отбелязват Узбекистан и Таджикистан - по 64%. Следват Швейцария и Швеция (по 36%), Дания (+34%), Ирландия (+33%), Белгия (+32%) и Норвегия (+31%).

Най-бързо растящият изходящ пазар за Европа е Япония, предаде БГНЕС. Търсенията за пътувания от японски туристи са се увеличили с 62%, а реалните резервации - с 19%. Следват туристите от Дания (+11%) и Египет (+8%).

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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