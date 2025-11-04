Този университет получава най-много пари от Бюджет 2026

Традиционно големите университети в София, Пловдив и Варна получават най-големи средства

Държавният бюджет за 2026 г. предвижда отпускането общо 814,7 милиона евро за финансиране на държавните висши училища и Българската академия на науките (БАН). Средствата се предоставят чрез Министерството на образованието и науката и обхващат издръжката на университетите, научната дейност и заплатите на академичния състав.

Кои университети ще получат най-голямо финансиране?

Най-голямата субсидия от всички получава Българската академия на науките – над 133 милиона евро, което потвърждава централната ѝ роля в научните изследвания на страната.

На второ място е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който получава 107,6 милиона евро. В трансфера за университета са включени и близо 220 хиляди евро за дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта.

Следва Техническият университет – София с 81,9 милиона евро, който е водещ център за инженерно образование и технологични иновации.

Сред най-добре финансираните институции са още Медицинският университет – София с 47,1 милиона евро, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ с 39,5 милиона евро, и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) с 33,1 милиона евро.

Какви средства ще вземат останалите университети?

Значителни средства са предвидени и за останалите медицински университети – Варна с 31,2 милиона евро, Пловдив с 30,3 милиона евро и Плевен с 13 милиона евро, както и за Тракийския университет – Стара Загора, който получава 30,9 милиона евро.

Сред университетите с по-умерено финансиране се открояват Русенският университет „Ангел Кънчев“ с 20,7 милиона евро, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ с 20,5 милиона евро, Югозападният университет „Неофит Рилски“ с 20,6 милиона евро, както и Националната спортна академия „Васил Левски“ с 20,3 милиона евро.

Сериозна подкрепа получават и университетите в областта на архитектурата и инженерството – Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) с 28,4 милиона евро, Лесотехническият университет с 11,9 милиона евро, и Химикотехнологичният и металургичен университет с 11,5 милиона евро.

В областта на изкуствата държавата финансира Националната художествена академия с 8,9 милиона евро, Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ с 8,7 милиона евро, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив с 4,7 милиона евро, и Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ с 6,4 милиона евро.

Допълнителни 1,05 милиона евро са предвидени за новооткритото поделение на Русенския университет в град Тараклия, Република Молдова. Освен това, 8,39 милиона евро от общите трансфери са предназначени за персонал – като част от субсидията за издръжка на обучението над базовите разходи.

