ТОП 3 града в България с най-много нови сгради, София не е на първо

Броят на разрешителните расте с 8,5% спрямо същия период на 2024 г.

Последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за третото тримесечие на 2025 г., местните администрации са издали 2 292 разрешителни за нови жилищни сгради с над 13 500 жилища и обща разгъната застроена площ от близо 1,5 млн. кв. м. Това означава, че у нас се наблюдава нова строителна вълна.

Тенденцията е ясно възходяща – броят на разрешителните расте с 8,5% спрямо същия период на 2024 г., а жилищата в тях с впечатляващите 46,9%. Сред всички региони обаче три града категорично водят класацията по строителна активност – Пловдив, София (столица) и Варна.

1. Пловдив

Снимка: БГНЕС

С 442 нови разрешителни за жилищни сгради и 3 744 нови жилища, Пловдив затвърждава позицията си като най-активният строителен център в страната.

Общата разгъната застроена площ надхвърля 426 000 кв. м, което превръща града под тепетата в своеобразна „строителна лаборатория“ на България.

Инвестициите се концентрират основно в нови квартали с комбинирани функции – жилища, офиси и зелени пространства. Пловдив вече изпреварва столицата не само по обем строителство, но и по динамика на растежа.

2. София (столица)

Снимка: БГНЕС

230 разрешителни за нови жилищни сгради и 3 000 жилища подчертават постоянния ритъм на строителство в столицата.

Разгънатата застроена площ е над 287 000 кв. м, като преобладават модерни многофамилни комплекси в южните райони и по периферията на града.

Въпреки по-високите цени и регулационни ограничения, София остава магнит за инвеститори, които търсят сигурна възвръщаемост и висока ликвидност на имотния пазар.

3. Варна

Снимка: iStock

Варна заема третото място с 215 нови разрешителни и 1 236 жилища. Над 140 000 кв. м нова разгъната площ потвърждават, че интересът към морската столица остава стабилен, особено в жилищния и туристическия сегмент.

Тук строителството е ориентирано към висок клас проекти – затворени комплекси и сгради с енергийна ефективност, насочени към млади професионалисти и чуждестранни купувачи.

Тенденцията в числа

Общо за страната: 2 292 жилищни сгради, 13 541 жилища

Ръст на разрешителните спрямо 2024 г.: +8.5%

Ръст на броя жилища: +46.9%

Най-много започнати строежи: София (308), Пловдив (287), Варна (145)

Данните на НСИ подсказват, че 2025 г. може да се превърне в една от най-активните години за строителния сектор от последното десетилетие. На фона на стабилизиращи се лихви и леко охлаждане на цените, инвеститорите търсят гъвкави решения.

