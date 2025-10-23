Компанията зад HBO обмисля продажба след непоискани оферти

Ето каква беше реакцията на пазара

Warner Brothers Discovery, американският медиен конгломерат, който притежава HBO, CNN и други мрежи, обяви, че обмисля продажба, след като „няколко страни“ са отправили непоискани оферти за покупка на компанията.

Главният изпълнителен директор Дейвид Заслав съобщи, че управителният съвет ще прегледа възможностите, за да определи „най-добрият път, за да се отключи пълния потенциал".

След съобщението акциите поскъпнаха с повече от 8 %, което подготвя почвата за потенциална надпревара между кандидат-купувачите.

Потенциални купувачи

Сред фирмите, за които се съобщава, че проявяват интерес, е Paramount Skydance на Дейвид Елисън. Медийната индустрия се консолидира бързо под натиска на нарастващия стрийминг и спадащата аудитория и реклама в традиционната платена телевизия.

Отложените последици от предишното сливане

Warner Brothers Discovery е резултат от приключило преди едва три години сливане между Warner Media, дотогава част от AT&T, и Discovery – собственик на Food Network и HGTV. Сделката обаче остави компанията с голяма дългова тежест и тя все още работи на загуба.

По-рано тази година Заслав заяви, че подготвя разделяне на бизнеса, което ще отдели стрийминг операциите от традиционните кабелни мрежи.

Силен каталог, неясна роля на кабелните мрежи

Анализатори посочват, че богатото портфолио на компанията, което включва франчайзи като „Хари Потър“, „Властелинът на пръстените“ и „Шантави рисунки“, я прави привлекателна за фирми, желаещи да разширят онлайн каталозите си. Привлекателността на кабелните мрежи обаче е по-нееднозначна.

Председателят на борда Самюъл ДиПиаца заяви, че компанията продължава да вярва в предимствата на плана за разделяне на активите, но сега ще разгледа и други възможности, включително продажба на целия бизнес или части от него.

Компанията уточни, че няма фиксиран график за приключване на прегледа и че непоисканите оферти засягат както цялата компания, така и Warner Brothers като отделно звено.

Засилен интерес след сливането на Paramount Skydance

Особен интерес предизвиква докладваният интерес на Paramount Skydance само няколко седмици след финализиране на собственото ѝ сливане, което подчертава амбициите на нейния ръководител Дейвид Елисън, син на шефа на Oracle Лари Елисън.

Една евентуална продажба би могла да бъде предмет на държавен контрол за конкуренция и антимонополни последици.

