БГ Бизнес През 2024 г. България е била сред страните в ЕС с най-много хора, които се смятат за бедни

През 2024 г. България е била сред страните в ЕС с най-много хора, които се смятат за бедни

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Най-ниски стойности са отчетени в Нидерландия и Германия

През 2024 г. 17,4 на сто от населението на ЕС определя себе си за бедно, което е подобрение спрямо 19,1 на сто през 2023 г., отчита Евростат.

Сред страните от ЕС Гърция е с най-висок процент на хора, които се смятат за субективно бедни (66,8 на сто), следвана от България (37,4 на сто) и Словакия (28,7 на сто). Най-ниски стойности са отчетени в Нидерландия и Германия (по 7,3 на сто) и Люксембург (8,5 на сто).

Най-висок е процентът на субективно бедни в ЕС през 2024 г. сред хората под 18 години – 20,6 на сто. Във възрастовата група 18–64 години 17,3 на сто се считат за субективно бедни, а сред по-възрастните (65 години и нагоре) този дял е 14,9 на сто.

Трябва да се отбележи, че всички възрастови групи регистрират спад през 2024 г. спрямо 2023 г.
Най-голямото понижение се наблюдава във възрастовата група 18–64 години – с 1,8 процентни пункта, докато спадът при най-младите и най-възрастните е 1,6 процентни пункта.

