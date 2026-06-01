Търговските паркове изместиха моловете

Модата на ритейл парковете у нас се появи преди 4-5 години покрай ковид пандемията

Моловете вече не са това, което бяха. Изграждането на търговски паркове в страната кипи с пълна сила и напълно измести интереса на инвеститорите от строителството на търговски центрове тип "мол".

През първите три месеца на тази година завърши строителството три нови "ритейл паркове" във Враца, Пловдив и Симитли - Holiday Park Vratsa, East Road Retail Park и Retail Park Simitli. Други три парка отвориха частично - Pirgos Park в Бургас, Retail Park Kostinbrod и Retail Park Radnevo. Всички те са с обща търговска площ от 39 500 кв. метра.

Така в края на март 2026 г. общият обем на търговските площи в страната нарасна до над 1,5 млн. квадратни метра, съобщи консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

Около 52% от този обем се намират в 26 мола, а останалите 48% са разпределени между 71 ритейл парка.

Модата на ритейл парковете у нас се появи преди 4-5 години покрай ковид пандемията. За разлика от моловете, където всички магазини, заведения и развлечения са под един покрив (заради което бяха затваряни в пиковите периоди на ковида), ритейл парковете представляват отворени пространства с два или три големи магазина за техника, мебели, строителни материали или хранителни стоки с общ паркинг и множество по-малки търговски обекти и заведения около тях.

Търговските паркове са по-привлекателни за инвеститорите с далеч по-ниските разходи за изграждането и управлението им в сравнение с моловете, те по-лесно може да бъдат позиционирани в по-малки градове, където моловете не са устойчив модел. Освен това наемите за търговците в ритейл парковете са доста по-ниски от тези в моловете, пише "Сега".

В момента се строят 15 ритейл парка в 13 града в страната с общ обем на площите от 133 483 кв. м, посочват от Cushman & Wakefield | Forton. Планирано е строителството на още 9 парка и един мол. Така до края на годината обемът на площите, разположени в ритейл паркове ще надмине този в моловете.

Интересът на търговците да наемат площи в ритейл парковете остава силен. През първото тримесечие са открити 45 нови магазина в различни обекти в страната, заемащи обща площ от 28 100 кв. метра. В молове са "влезли" 22 нови магазина с обща площ от 4800 кв. м.

Сред новите търговци преобладават тези за модни стоки - 24%, следвани от хранителните вериги със 17% и заведения с 10%.

Наемите на квадратен метър в първокласни обекти в моловете продължават да се покачват, като през първите три месеца на 2026 г. в София достигат средно до 48 евро/кв. м, което е около 5% повече в сравнение с миналата година. В Пловдив средният наем достига 28 евро/кв. м, във Варна - 28,5 евро, а в Бургас - 24 евро.

При ритейл парковете нивата на наемите остават стабилни - в София средният наем е 13 евро/кв. м, колкото и преди година, а в останалите градове са под 10 евро.

Доходността при първокласните молове остана без промяна за шесто поредно тримесечие – тя се задържа на ниво от 7,5%. Идентична е доходността и при ритейл парковете – 7,25% за четвърто поредно тримесечие.