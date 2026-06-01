Известен туристически обект у нас подарява 20-килограмов ценен кристал за 1000 евро

Музеят „Кристална зала“ в Мадан организира томбола, в която голямата награда е ценен кристал с тегло 20 килограма. Инициативата се провежда в навечерието на празника „Дни на Маданския кристал“ и вече предизвиква сериозен интерес сред посетителите, предава БНР.

„Кристалната зала“, която е част от „Стоте национални туристически обекта на България“, привлича все повече туристи със своята богата колекция от минерали и скъпоценни камъни. Голямата награда в томболата е 20-килограмова аметистова геода на приблизителна стойност 1000 евро.

Наградата е вдъхновена от впечатляващ експонат в музея – триметрова аметистова геода с тегло 570 килограма. Тя е открита в Бразилия и закупена от Франция, а според уредника Ася Миланова е единствена по рода си в България.

За да се включат в томболата, желаещите трябва да закупят комбиниран билет за трите туристически обекта в Мадан – Кристалната зала, Музея по минно дело и рудник „Сполука“. Целта на инициативата е да насърчи интереса към минния туризъм и да популяризира историята на рудодобива в региона.

По думите на Миланова интересът към играта е изключително голям и до момента вече са се включили близо 600 участници. Тя отбелязва, че подобни инициативи дават възможност на посетителите да научат повече както за богатия свят на минералите, така и за труда на миньорите и историята на добива в района.

Музеят по минно дело е открит преди три години и е свързан с рудник „Сполука“, който е функционирал в продължение на 11 години. Посетителите могат да разгледат подземните галерии и да добият реална представа за работата на миньорите на дълбочина между 200 и 300 метра. Сред най-новите експонати в „Кристалната зала“ са редки минерали, открити миналата година в местна каверна, включително рядък меден минерал и синкави прозрачни кристали от гипс в естествен вид. Празникът „Дни на Маданския кристал“ ще се проведе от 5 до 7 юни и се очаква да привлече любители на минералите и минното дело от цялата страна.