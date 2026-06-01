Как фирма без опит и с връзки с Тръмп стигна до газов договор за 1 млрд. долара?

AAFS Infrastructure and Energy, регистрирана в Сараево, е близо до сключването на концесионен договор за строеж и управление на тръбопровод, който да замени руския газ с американски доставки за Босна и Херцеговина.

Компанията е с лични връзки с Доналд Тръмп и на прага да спечели договор за 1 млрд. долара за идграждането на газопровод, това показва разследване на The Guardian, цитирано от БГНЕС. Компанита няма документирани проекти от такъв мащаб.

Как Тръмп е свързан с компанията?

Връзки с Тръмп имат двама от американските представители на компанията. Адвокатът от Вашингтон Джеси Бинол е работил по политически дела за семейство Тръмп. Другият представител е Джо Флин, който е брат на бившия съветник по националната сигурност Майкъл Флин, президент на движението America Project и съветник в президентските кампании на Тръмп през 2020 и 2024 г.

След завръщането на Тръмп на власт Бинол е осигурил извънсъдебно споразумение по дело срещу Министерството на правосъдието на стойност 1,25 млн. долара в полза на Майкъл Флин, който въпреки признанието си, че е излъгал ФБР за тайни контакти с Русия, е твърдял, че е бил обект на неправомерно наказателно преследване.

Построяването на газопровода

Поверителна оферта на AAFS, с която Guardian се е запознал, предвижда 300 млн. евро за газопровода и още 900 млн. евро за три електроцентрали, финансирани чрез дялов и дългов капитал, а не от босненската държава. Документът не уточнява каква възвращаемост очакват за себе си Флин, Бинол и останалите участници. През март ново босненско законодателство е постановило AAFS да бъде изпълнител на газопровода без провеждане на конкурентна процедура за обществена поръчка. Transparency International предупреди:

„Установяването на подобна практика в страна с едно от най-високите нива на корупция в Европа би довело до катастрофални последици при изпълнението на стратегически важни проекти като газопровода „Южна взаимовръзка"."

Дни по-късно посланикът на ЕС е изпратил до босненските лидери частно предупреждение да се консултират с Брюксел относно всякакви промени в енергийната политика. САЩ остават непреклонни:

„Това партньорство укрепва енергийната независимост и слага край на зависимостта от руски газ", е публикувало посолството им в Сараево в X през април. Белият дом е препратил въпросите към Държавния департамент, който е заявил, че газопроводът „ще разшири и диверсифицира енергийния сектор на Босна и Херцеговина, давайки на страната по-голям контрол върху енергийните ѝ доставки и намалявайки зависимостта от единствен, ненадежден източник". Бинол от своя страна заявява:

„Ние сме правилният екип за това. Никоя друга група не съчетава присъствие на място в Босна с мощна подкрепа в Америка."

Успехът на проекта

Успехът на проекта зависи и от лидера на босненските сърби Милорад Додик. До неотдавна администрацията на Джо Байдън го обвиняваше, че използва властта си за лично облагодетелстване чрез корупция и злоупотреби, и разшири санкциите срещу него и семейството му.

След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом Додик започва мащабна лобистка кампания във Вашингтон, целяща да спечели подкрепата на новата администрация. Според публикации лобистите са представяли босненските сръбски националисти като естествени съюзници на Тръмп. Сред наетите консултанти е и бившият съветник по националната сигурност Майкъл Флин, който е получавал по 100 000 долара месечно. През октомври администрацията на Тръмп отменя санкциите срещу Додик.

Ролята на Додик е ключова и по друга причина. Сложната система на споделена власт в Босна и Херцеговина дава възможност на босненските сърби да блокират проекта. Освен това действащият газопровод преминава през контролираната от тях територия, което им осигурява значително влияние върху енергийните доставки. Подобно на унгарския премиер Виктор Орбан, Додик поддържа близки отношения с руския президент Владимир Путин.

На 7 април Доналд Тръмп-младши посещава Баня Лука, където е посрещнат лично от Игор Додик, син на босненския лидер. В приветствието си той заявява, че Република Сръбска разчита на подкрепата на САЩ и обещава да бъде „надежден, честен и християнски съюзник“ на републиканската администрация.

По време на визитата Тръмп-младши не споменава нито газопровода, нито компанията AAFS, но подчертава стратегическото значение на американския газ. „Можете да решите толкова много проблеми – и бизнес, и геополитически – само с този въпрос“, заявява той.

Само две седмици по-късно Додик дава сигнал, че няма да възпрепятства проекта. Междувременно бившият американски посланик в Босна Майкъл Мърфи предупреждава, че босненският сръбски лидер продължава да подкопава мирното споразумение от Дейтън и да настоява за отделяне на сръбската част на страната.

Въпреки тези опасения, според високопоставен босненски сръбски политик американската позиция е била пределно ясна:

„Приоритет номер едно е газопроводът. На Додик, както и на всички останали, беше казано: не си играйте с този проект.“

Така проектът за замяна на руския газ с американски доставки се приближава към реализация, а хора от близкото обкръжение на Тръмп се оказват в центъра на един от най-важните енергийни проекти на Балканите.