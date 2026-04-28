Строят нов голям ритейл парк у нас

Комплексът ще разполага с около 20 000 кв. м търговска площ и над 27 обекта

Подготовката за изграждането на нов голям ритейл парк в Стара Загора навлиза в активна фаза, след като проектът XOPark Stara Zagora, за който се говори отдавна, преминава към реални действия по осъществяването си. Инициативата е част от разширяването на сегмента на ритейл парковете в страната и отразява нарастващия интерес към този тип търговски формати, които залагат на удобството и бързия достъп за потребителите.

Около 47 дка от терена на бившия ДАП в града вече са придобити от Тринити Кепитъл АД – компания, специализирана в изграждането на търговски площи. Парцелът е разчистен от старите постройки и подготвен за строителство, като в близко бъдеще се очаква да започнат същинските строителни дейности, съобщава местният сайт divident.eu.

По данни на инвеститора комплексът ще разполага с около 20 000 кв. м търговска площ и над 27 обекта. Той ще бъде разположен в началото на Калояновско шосе и ще предложи присъствие на утвърдени международни и български брандове.

В концепцията се предвиждат над 560 паркоместа, а потенциалният обхват на комплекса надхвърля 250 000 души в рамките на 30 минути път с автомобил.

Инвеститорът цели XOPark Stara Zagora да се утвърди като ключова търговска и социална точка за региона.