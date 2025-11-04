1 USD
БГ Бизнес Търговци, ето как да се снабдите с евро банкноти и монети преди въвеждането на еврото

Търговци, ето как да се снабдите с евро банкноти и монети преди въвеждането на еврото

bTV Бизнес екип

Какви са задълженията на търговците след въвеждането на еврото?

С наближаването на 1 януари 2026 г., когато еврото ще стане официалната валута в България, Българската народна банка (БНБ) напомня на търговците как могат да се подготвят за плавния преход към новите пари.

Как да получите евро банкноти и монети

Снимка: iStock

До 1 януари 2026 г. търговците ще могат да се снабдяват с евробанкноти и евромонети чрез своите обслужващи банки. Това снабдяване ще се извършва въз основа на договори, сключени между търговците и банките.

Важно е да се знае, че получените евро банкноти и монети не могат да се използват преди 1 януари 2026 г. Те ще бъдат предназначени единствено за подготовка и осигуряване на необходимите средства за разплащане след въвеждането на еврото.

Търговците трябва да се свържат със своята банка, за да уточнят реда и условията за предварителното снабдяване с евро.

От тази дата Revolut спира да работи с левове

Какви са задълженията на търговците след въвеждането на еврото

Снимка: iStock

В периода на двойно обращение, който започва от 1 до 31 януари 2026 г., в страната ще се приемат и левове, и евро.
През този едномесечен преходен период важат следните правила:

  • При плащане в брой с левове или евро, търговецът е длъжен да върне ресто изцяло в евро.

  • Ако търговецът няма достатъчно евро, може да върне рестото изцяло в левове.

За да се улесни този процес, търговците ще бъдат снабдени с евробанкноти и монети още преди 1 януари 2026 г.

Вярно ли е, че има риск страната ни да задлъжнее след влизането в еврозоната?

Ограничения при приемане на монети в левове

Снимка: iStock

В периода на двойно обращение (1–31 януари 2026 г.) търговците имат право да откажат да приемат повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една покупка.

Как се извършва счетоводното отчитане след въвеждането на еврото?

Какво е важно да запомнят търговците

  • Евробанкнотите и монетите могат да се получат предварително, но не и да се използват преди 1 януари 2026 г.

  • От началото на 2026 г. търговците трябва да са готови да работят с евро.

  • През януари 2026 г. левът и еврото ще се използват паралелно, като рестото се връща основно в евро.

