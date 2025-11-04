Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Търговци, ето как да се снабдите с евро банкноти и монети преди въвеждането на еврото
С наближаването на 1 януари 2026 г., когато еврото ще стане официалната валута в България, Българската народна банка (БНБ) напомня на търговците как могат да се подготвят за плавния преход към новите пари.
Как да получите евро банкноти и монети
До 1 януари 2026 г. търговците ще могат да се снабдяват с евробанкноти и евромонети чрез своите обслужващи банки. Това снабдяване ще се извършва въз основа на договори, сключени между търговците и банките.
Важно е да се знае, че получените евро банкноти и монети не могат да се използват преди 1 януари 2026 г. Те ще бъдат предназначени единствено за подготовка и осигуряване на необходимите средства за разплащане след въвеждането на еврото.
Търговците трябва да се свържат със своята банка, за да уточнят реда и условията за предварителното снабдяване с евро.
Какви са задълженията на търговците след въвеждането на еврото
В периода на двойно обращение, който започва от 1 до 31 януари 2026 г., в страната ще се приемат и левове, и евро.
През този едномесечен преходен период важат следните правила:
При плащане в брой с левове или евро, търговецът е длъжен да върне ресто изцяло в евро.
Ако търговецът няма достатъчно евро, може да върне рестото изцяло в левове.
За да се улесни този процес, търговците ще бъдат снабдени с евробанкноти и монети още преди 1 януари 2026 г.
Ограничения при приемане на монети в левове
В периода на двойно обращение (1–31 януари 2026 г.) търговците имат право да откажат да приемат повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една покупка.
Какво е важно да запомнят търговците
Евробанкнотите и монетите могат да се получат предварително, но не и да се използват преди 1 януари 2026 г.
От началото на 2026 г. търговците трябва да са готови да работят с евро.
През януари 2026 г. левът и еврото ще се използват паралелно, като рестото се връща основно в евро.
