1 USD
1.69336 BGN
Петрол
63.89 $/барел
Bitcoin
$110,271.0
БГ Бизнес От тази дата Revolut спира да работи с левове

От тази дата Revolut спира да работи с левове

bTV Бизнес екип

Ето защо

Платформата за разплащане Revolut, която е доста популярна и използвана в България, обяви, че ще спре да предоставя услуги в лева от 17 декември 2025 г.

"Вашата сметка в лева ще бъде закрита и всеки останал баланс в лева, който държите, ще бъде конвертиран в евро на тази дата. Ако все още нямате сметка джоб в евро, такава ще бъде създадена автоматично. Няма да можете да изпращате банкови преводи в BGN от 27 ноември 2025 г. или да получавате банкови преводи в BGN от 10 декември 2025 г. Това е необходима корекция поради преминаването на страната към евро и актуализациите на системата, изисквани от нашите партньори за плащания", съобщиха от компанията.

 

От Revolut уверяват, че всички останали услуги, карти и разплащания ще продължат да функционират без промяна.

 

 

Към момента не е уточнено дали превалутирането в евро ще бъде извършвано по фиксирания курс на БНБ, пише "Сега".

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

