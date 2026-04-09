Такситата се обединиха в асоциация

За първи път таксиметровите шофьори ще имат собствена асоциация

За първи път 14 компании в цялата страна ще се обединят, за да създадат "Българска асоциация на таксиметровите шофьори" (БАТК). Това става ясно от пост в LinkedIn на основателят на Volt Оги Попов.

„Като председател и инициатор на асоциацията ще работя заедно с колегите от Управителния съвет да участваме активно в диалога с институциите, да създадем нови стандарти за качество и да подобрим услугата на национално ниво.“

Към момента в асоциацията членуват над 6000 автомобила. Официалната пресконференция се очаква да се състои на 16 април.