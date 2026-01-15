Строят ново училище за 10 млн. евро в София

То ще разполага с капацитет за 573 ученици

Започва изграждането на ново основно училище в столичния район „Студентски град“ – дългоочакван проект, който ще отговори на нарастващите образователни нужди в един от най-динамично развиващите се райони на столицата, пише Stolica.bg.

Това стана ясно след съвместна среща между министъра на образованието Красимир Вълчев, кмета на район „Студентски“ Петко Горанов и областния управител на София Стефан Арсов. По време на разговора беше потвърдено, че всички съдебни спорове около проекта вече са приключили и реалните строителни дейности се очаква да започнат още тази година, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

Министър Вълчев подчерта, че изграждането на училище в района е „изключително належащо“ и трябва да бъде реализирано в максимално кратки срокове. По думите му ресорното министерство е осигурило терена за строителството, както и финансиране в размер на над 3,8 млн. евро. Общата стойност на проекта възлиза на около 10 млн. евро, като в осигуряването на средствата участва и Столична община.

Новото училище ще бъде изградено на ул. „Д-р Йордан Йосифов“ в ж.к. „Студентски град“, върху имот с площ от 4,6 декара. То ще разполага с капацитет за 573 ученици, разпределени в 24 паралелки. Проектът предвижда съвременна образователна среда, съобразена с актуалните стандарти за обучение и безопасност.

Особено внимание е отделено и на външната инфраструктура. В училищния двор ще бъдат изградени футболно игрище, комбинирани терени за волейбол и баскетбол, писта за бягане, зони за тенис маси и фитнес на открито. Най-малко 20% от площта ще бъде заета от озеленени пространства, алейна мрежа и кътове за отдих.

„Благодаря на кмета на район „Студентски“ Петко Горанов и на областния управител Стефан Арсов за усилията, които положиха през последните две години, за да стигнем до момента на реалното строителство. Програмата, по която е осигурено финансирането от МОН, приключва през 2027 г., и това е последната възможност този приоритетен проект да бъде завършен в срок“, заяви още министър Вълчев.

От своя страна районният кмет Петко Горанов увери, че проектът е напълно подготвен и в рамките на няколко месеца може да се пристъпи към строителство. „Радвам се, че успешно преминахме през всички административни процедури и бяха взети решения в името на това хората от района най-накрая да имат свое училище“, допълни той.

Областният управител Стефан Арсов акцентира върху значимостта на проекта, като отбеляза, че досега в район с толкова млади хора и силно развита образователна среда не е имало основно училище. „Това ясно показва, че когато институциите работят заедно, могат да решават дългогодишни проблеми. За Областната администрация този проект е приоритет и ние ще бъдем активен партньор до успешното му завършване“, подчерта Арсов.

