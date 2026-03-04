Италия предлага на туристите безплатно настаняване през март

Инициативата е създадена от портала bed-and-breakfast.it

На 7 март 2026 г. Италия ще отбележи 19-ото издание на Националния ден на B&B. По този повод стотици места за настаняване тип bed & breakfast (B&B) в цялата страна ще предложат на гостите си една безплатна нощувка, съобщи туристическият портал bed-and-breakfast.it.

За да се възползват от инициативата, туристите трябва да резервират престой около датата на събитието. Ако нощувките са на 7 и 8 март, нощта на 7 март е безплатна, като се заплаща само тази на 8 март. Същото важи и при резервация за 6 и 7 март – гостите плащат само нощувката на 6 март. При престой от 6 до 8 март нощувката на 7 март също е безплатна.

В инициативата участват различни места за настаняване – от къщи за гости в историческите части на италианските градове и малки живописни села до бутикови семейни хотели, старинни вили и къщи в провинцията. Общото между тях е по-личното отношение към гостите и семейната атмосфера.

Инициативата е създадена от портала bed-and-breakfast.it, един от най-популярните сайтове в Италия, специализиран в този тип настаняване. С годините събитието се превърна в добра възможност за туристите да открият нови места и да се докоснат до традиционното италианско гостоприемство.

Организаторите приканват туристите да използват повода, за да планират кратка почивка, да се възползват от безплатната нощувка, вкусната домашна закуска и възможността да се насладят на по-автентичната страна на италианското гостоприемство.

