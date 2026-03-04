В момента това е страната с най-скъпия бензин в света

А коя е най-скъпата страна в Европа?

След нападението на Израел и САЩ срещу Иран цената на петрола се повиши осезаемо, а това доведе и до поскъпване на горивата в много държави по света. Има обаче съществена разлика в тези цени между отделните страни. Като общо правило, по-богатите страни имат по-високи цени, докато по-бедните страни и страните, които произвеждат и изнасят петрол, имат значително по-ниски цени. Но къде бензинът е най-скъп?

Според последните данни към 2 март на платформата GlobalPetrolPrices средната цена на бензина в световен мащаб е 1,30 щатски долара за литър.

Страните с най-скъп бензин

В момента бензинът е най-скъп в Хонгконг. Текущата цена е 3,88 долара за литър. На второ място застава Малави с 2,86 долара за литър. Третото място е заемано от Нидерландия с 2,41 долара за литър. След Нидерландия се нареждат Дания, Израел и Норвегия.

Цените в Европа

Поглеждаме и към Европа, където Нидерландия е на първо място по цена на бензина. След нея се нареждат Дания (2.36 долара за литър), Норвегия(2.22 долара за литър), Германия ( 2.20 долара за литър) и Швейцария (2.16 долара за литър).

България се нарежда на 62 място с 1,42 долара за литър. За последната седмица най-масовият бензин А95 е повишил цената си с 0,01 евро за литър или 0,80 на сто с тенденция на поскъпване, сочат данните на платформата Fuelo. Към момента няма риск от недостиг на горива в България.

