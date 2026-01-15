Промениха лихвата по кредитите на студенти и докторанти

Досега лихвата беше 7%

Днес Народното събрание реши лихвата по кредитите на студенти и докторанти да не е по-висока от 3%. Промените в Закона за кредитиране на студенти и докторанти бяха приети на две четения в едно заседание и внесени от Габриел Вълков от "БСП-Обединена левица" и група народни представители. Досега беше седем процента, пише БТА.

Намаляването на лихвения процент би могло значително да повиши интереса на младите хора към студентското кредитиране, като по-достъпното финансиране би стимулирало и по-голям брой хора да записват висше образование, особено сред студенти от семейства с по-ниски доходи, каза Вълков при представяне на мотивите за законопроекта.

Текстовете бяха подкрепени от 176 депутати, без "против" и "въздържал се". Парламентарната група на "Величие" не участва в гласуването. Така парламентът реши лихвата, която кредитополучателят дължи на банката, да не може да надхвърля три процента.

Според Мария Илиева от „Величие“ тази промяна е намеса на Народното събрание в частните банки, защото им се нарежда да си свалят лихвите. За мен това е в голяма степен популистко предложение, каза тя.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN