Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лв

Как ще се промени заплатата ни от 2026 година?

Средният осигурителен доход за октомври възлиза на 1 879,58 лева, съобщават от Националния осигурителен институт. От институцията уточняват, че средномесечният осигурителен доход за страната за периода 1 ноември 2024 г. – 31 октомври 2025 г. е 1 816,74 лева. Тази стойност се използва при определяне размера на новоотпуснатите пенсии през ноември 2025 г. За сравнение, през септември 2025 г. средният осигурителен доход е бил 1 882,97 лева, предава БНТ.

Снимка: iStock

Как ще се промени заплатата ни от 2026 година?

От 2026 г. влизат в сила няколко ключови промени. Максималният осигурителен доход се увеличава от 4 130 лв. на 4 600 лв. Пенсионните осигуровки за служителите нарастват от 6.58% до 7.47%, а вноските от страна на работодателите се покачват от 8.22% до 9.33%. И трите промени водят до по-високи удръжки върху заплатите.

Данъчните промени през 2026 г. се свеждат до три основни момента: повишение на максималния осигурителен доход до 4 600 лв., увеличение на пенсионните осигуровки за служителите с 0.89 процентни пункта и покачване на вноската на работодателите с 1.11 пункта. В резултат на това част от служителите ще получават по-ниска нетна сума спрямо предходната година. Максималният осигурителен доход през 2026 г. е именно 4 600 лева – ръст спрямо досегашните 4 130 лв., което означава, че при по-високи доходи ще се внасят по-големи осигуровки до новия таван.

От заплатата в България се удържат няколко вида осигуровки: пенсионни (7.47% през 2026 г.), здравни (3.2%), осигуровки за общо заболяване и майчинство (1.4%), вноски за безработица (0.4%) и допълнително пенсионно осигуряване (2.2%). Към това се добавя и 10% подоходен данък, който се начислява върху брутната заплата, намалена с всички осигуровки.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN