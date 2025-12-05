Бюджет 2026 е прекроен: Какво отпада?

Правителство, синдикати и работодатели постигнаха съгласие

Многохилядните протести може и да не доведоха до падане на правителството, но постигнаха първоначалната си цел – Бюджет 2026 ще бъде преработен. Преди минути приключи срещата между правителството, синдикатите и работодателите, на която всички страни постигнаха съгласие за начина, по който ще се промени бюджетът, съобщава БГНЕС.

"Единственият възможен бюджет" изведнъж беше прекроен. Ето какви промени бяха договорени:

Отпада мярката за увеличаване на данъка върху дивидентите

Отпада изискването за СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговията)

Не се увеличава осигурителната вноска

Максималният осигурителен доход остава 2300 евро.

Министерството на финансите предвижда увеличение на възнагражденията на всички заети в обществения сектор с 10% като част от общата политика по доходите.

В отговор на поставени от бизнеса въпроси за обема на капиталовите разходи, Петкова съобщи, че след извършени оценки капиталовата програма ще бъде намалена с 450 млн. евро национално съфинансиране и с 300 млн. евро по европейски фондове и програми, пише БТА.

Автоматизмът за размера на заплатите отпада за всички бюджетни сфери. Тя добави, че е намерен начин да се компенсират нужните 1,5 млрд. евро приходи, за да може новият бюджет да бъде подготвен без всички отпаднали мерки, които първоначално бяха заложени в изтегления вариант на проекта.

По думите на Теменужка Петко разходите в бюджета за 2026 година, след спазване на правилото, заложено в Закона за публичните финанси, ще възлизат на 40,1% от брутния вътрешен продукт на страната.

През последните седмици обществото и бизнесът реагираха остро на предложенията на финансовото министерство. Основните причини за недоволството бяха повишение на данъка върху дивидентите, СУПТО, увеличение на осигурителните вноски, повишаване на максималния осигурителен доход. Многохилядни демонстрации в София и големите градове показаха, че обществото е готово да се мобилизира срещу мерки, които увеличават финансовата тежест върху гражданите и бизнеса.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN