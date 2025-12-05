Бюджет 2026 е прекроен: Какво отпада?

Правителство, синдикати и работодатели постигнаха съгласие
Многохилядните протести може и да не доведоха до падане на правителството, но постигнаха първоначалната си цел – Бюджет 2026 ще бъде преработен. Преди минути приключи срещата между правителството, синдикатите и работодателите, на която всички страни постигнаха съгласие за начина, по който ще се промени бюджетът, съобщава БГНЕС.
"Единственият възможен бюджет" изведнъж беше прекроен. Ето какви промени бяха договорени:
Отпада мярката за увеличаване на данъка върху дивидентите
Отпада изискването за СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговията)
Не се увеличава осигурителната вноска
Максималният осигурителен доход остава 2300 евро.
Министерството на финансите предвижда увеличение на възнагражденията на всички заети в обществения сектор с 10% като част от общата политика по доходите.
В отговор на поставени от бизнеса въпроси за обема на капиталовите разходи, Петкова съобщи, че след извършени оценки капиталовата програма ще бъде намалена с 450 млн. евро национално съфинансиране и с 300 млн. евро по европейски фондове и програми, пише БТА.
Автоматизмът за размера на заплатите отпада за всички бюджетни сфери. Тя добави, че е намерен начин да се компенсират нужните 1,5 млрд. евро приходи, за да може новият бюджет да бъде подготвен без всички отпаднали мерки, които първоначално бяха заложени в изтегления вариант на проекта.
По думите на Теменужка Петко разходите в бюджета за 2026 година, след спазване на правилото, заложено в Закона за публичните финанси, ще възлизат на 40,1% от брутния вътрешен продукт на страната.
През последните седмици обществото и бизнесът реагираха остро на предложенията на финансовото министерство. Основните причини за недоволството бяха повишение на данъка върху дивидентите, СУПТО, увеличение на осигурителните вноски, повишаване на максималния осигурителен доход. Многохилядни демонстрации в София и големите градове показаха, че обществото е готово да се мобилизира срещу мерки, които увеличават финансовата тежест върху гражданите и бизнеса.
