Средният доход изпреварва средния разход у нас, ядем повече яйца и по-малко хляб

Средният доход на глава от населението е 3687 лева
Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 3 687 лв. и нараства с 9.4% спрямо същия период на 2024 година.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.3%), следван от доходите от пенсии (29.6%) и от самостоятелна заетост (7.6%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3.9 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0.6 процентни пункта, съобщава НСИ.
Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 3 203 лв. и се увеличава с 5.6% спрямо същия период на предходната година.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.6%), следвани от разходите за данъци и социални осигуровки (15.8%), за жилище (15.0%), и за транспорт и съобщения (11.3%).
Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2025 г. се променя в сравнение със същия период на 2024 г., както следва:
