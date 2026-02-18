Средният доход изпреварва средния разход у нас, ядем повече яйца и по-малко хляб

Средният доход на глава от населението е 3687 лева

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 3 687 лв. и нараства с 9.4% спрямо същия период на 2024 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.3%), следван от доходите от пенсии (29.6%) и от самостоятелна заетост (7.6%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 3.9 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0.6 процентни пункта, съобщава НСИ.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2025 г. е 3 203 лв. и се увеличава с 5.6% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (29.6%), следвани от разходите за данъци и социални осигуровки (15.8%), за жилище (15.0%), и за транспорт и съобщения (11.3%).

Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

за храна и безалкохолни напитки нарастват от 888 на 948 лв. (с 6.8%);

нарастват от 888 на 948 лв. (с 6.8%); за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 123 на 139 лв. (с 12.6%);

се увеличават от 123 на 139 лв. (с 12.6%); за облекло и обувки намаляват от 125 на 100 лв. (с 20.0%);

намаляват от 125 на 100 лв. (с 20.0%); за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 469 на 480 лв. (с 2.3%);

се увеличават от 469 на 480 лв. (с 2.3%); за здравеопазване намаляват от 182 на 181 лв. (с 0.7%);

намаляват от 182 на 181 лв. (с 0.7%); за транспорт и съобщения нарастват от 348 на 363 лв. (с 4.1%);

нарастват от 348 на 363 лв. (с 4.1%); за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 157 на 152 лв. (с 2.9%);

намаляват от 157 на 152 лв. (с 2.9%); за данъци и социални осигуровки се увеличават от 425 на 506 лв. (с 19.1%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2025 г. се променя в сравнение със същия период на 2024 г., както следва:

Увеличава се потреблението на яйца - от 41 на 42 броя, на зеленчуци - от 17.2 на 17.3 кг и на картофи - от 6.7 на 6.8 килограма.

Най-голямо намаление има при потреблението на хляб и тестени изделия - от 17.4 на 16.8 кг и на плодове - от 14.4 на 13.7 килограма.

Без промяна остава потреблението на месни произведения и зрял фасул

