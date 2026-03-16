Как високите цени на петрола покачват цената на храните

Има ли опасения от стагфлация?

Цените на петрола и цените на храните се движат в синхрон. Цената на енергията засяга всеки етап от веригата за доставки на храни – от торовете, които се използват в полетата, до камионите, които пренасят храната към рафтовете на магазините. Покачващите се цени на петрола също влияят пряко върху корабоплаването и разходите за транспорт.

У нас най-засегнати от скокът на цените също са земеделските производители. Заради рязкото поскъпване на горивата, цената на хлябът може да скочи през следващите месеци. Цената на брашното също се вдига.

Опасенията от стагфлация

Нарастваща инфлация и нарастваща безработица, които исторически са предизвиквали големи петролни шокове – нарастват. Икономистите посочват кризите от 1973, 1978 и 2008 г. като доказателство, че всеки значителен скок в цените на петрола е последван, под някаква форма, от глобална рецесия.

В страните с по-ниски доходи, където населението харчи много по-голям дял от доходите си за храна и внася големи количества зърно и торове, покачващите се цени на петрола биха могли бързо да доведат до недостиг на храна.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN