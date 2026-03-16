Как високите цени на петрола покачват цената на храните

Как високите цени на петрола покачват цената на храните

bTV Бизнес екип

Има ли опасения от стагфлация?

Цените на петрола и цените на храните се движат в синхрон. Цената на енергията засяга всеки етап от веригата за доставки на храни – от торовете, които се използват в полетата, до камионите, които пренасят храната към рафтовете на магазините. Покачващите се цени на петрола също влияят пряко върху корабоплаването и разходите за транспорт.

У нас най-засегнати от скокът на цените също са земеделските производители. Заради рязкото поскъпване на горивата, цената на хлябът може да скочи през следващите месеци. Цената на брашното също се вдига.

Скъпият бензин вече оказва натиск върху икономиката

Опасенията от стагфлация

Нарастваща инфлация и нарастваща безработица, които исторически са предизвиквали големи петролни шокове – нарастват. Икономистите посочват кризите от 1973, 1978 и 2008 г. като доказателство, че всеки значителен скок в цените на петрола е последван, под някаква форма, от глобална рецесия.

В страните с по-ниски доходи, където населението харчи много по-голям дял от доходите си за храна и внася големи количества зърно и торове, покачващите се цени на петрола биха могли бързо да доведат до недостиг на храна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата