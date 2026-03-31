Софийското летище с нов премиум бизнес салон

Летище "Васил Левски" вече има нов бизнес салон - Primeclass Lounge. Намира се в зона "Заминаващи" на Терминал 2.

Салонът с вътрешна площ от 540 кв. метра може да приеме до 222 гости. Удобствата включват бар с богат избор от храни и напитки, зона за отдих, бизнес пространство с работни места и зали за срещи, детски кът и безплатен високоскоростен Wi-Fi. Има и панорамна тераса с площ 450 кв. м, осигуряваща гледка към пистата с кацащите и излитащите самолети. На терасата е обособена и зона за пушене, пише "Сега".

Primeclass Lounge е проект на международната компания TAV Operation Services, специализирана в управлението на летищни услуги и премиум салони по света. Това е първият салон, изпълнен по новата дизайнерска концепция Haven on Earth (земен рай).

Салонът е достъпен за пътници на всички авиокомпании, както и чрез различни програми за достъп до летищни салони.

Работното време на Primeclass Lounge започва два часа преди първия заминаващ полет и продължава до затварянето на гейта на последния полет за деня.

