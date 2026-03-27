Летище „Васил Левски“ - София обяви лятното си разписание с нови дестинации

Целта на новото лятно разписание е да предостави широка и разнообразна маршрутна мрежа

Летище „Васил Левски“ - София посреща летния сезон с ново разписание, като 30 водещи авиокомпании ще свързват града с 94 дестинации, съобщиха от пресцентъра на летището, цитирани от БТА.

В съобщението се посочва, че целта на новото лятно разписание е да предостави широка и разнообразна маршрутна мрежа, която да отговаря на нуждите на пътуващите както за бизнес, така и за удоволствие, като София продължава да се утвърждава като ключов авиационен център в региона.

От летището съобщават, че "България Еър" (Bulgaria Air) открива нов маршрут до Порто, Португалия, от 9 април с полети всеки четвъртък и неделя. "Райънеър" (Ryanair) разширява мрежата си с нови дестинации - Ламеция Терме от 29 март, сряда, събота и неделя; Маракеш от 30 март, понеделник и петък; и Торино от 31 март, вторник, сряда и събота.

От пресцентъра допълват, че „Уиз Еър“ (Wizz Air) продължава да разширява мрежата си от София с нови линии: Римини от 29 март, вторник, четвъртък, събота и неделя; Варшава Шопен заменя Варшава Модлин с полети от 29 март, понеделник, сряда, петък и неделя; Палма де Майорка от 31 март, вторник, четвъртък и събота; Сантандер от 31 март, вторник и събота; Ламеция Терме вторник и събота от 29 март; Корфу от 7 юни, вторник и неделя; Родос от 3 юли, понеделник, сряда, четвъртък и петък; Будапеща от началото на юли, понеделник, сряда, петък и неделя; Палермо от 4 юли, понеделник, вторник, четвъртък и събота; Тирана от началото на юли до 5 септември, три пъти седмично; Шарм ел-Шейх от 5 юли, четвъртък и неделя; и Хургада от 27 октомври, вторник и събота.

От летището отбелязват, че „СънЕкспрес“ (SunExpress) обогатява своите дестинации с полети до Измир от 3 април, сряда, петък и неделя, а от май - и в събота.

