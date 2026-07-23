София пуска близо 400 обществени велосипеда с безплатни първи 30 минути

Велосипедите ще могат да се използват денонощно през цялата година

Близо 400 велосипеда с безплатни първи 30 минути за всяко пътуване ще бъдат на разположение на жителите и гостите на София. Това става възможно след подписването на договор за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената велосипедна система "София Байкс".

Предвижда се да бъдат изградени 33 велостоянки на ключови места в столицата, които ще разполагат с близо 400 велосипеда. Те ще могат да се използват денонощно през цялата година. След първите безплатни 30 минути цената за ползване няма да надвишава стойността на единичен билет за градския транспорт.

По силата на договора концесионерът ще инвестира над 1,38 млн. евро с ДДС за изграждането и въвеждането в експлоатация на системата. За осем годишния срок на концесията Столичната община ще получи 840 хил. евро с ДДС концесионни плащания, които след втората година ще се индексират ежегодно съобразно инфлацията. Общината ще разполага и безвъзмездно с 5% от рекламните площи на съоръженията за свои социални, културни, образователни и спортни кампании.

Очаква се съоръженията да бъдат на разположение на гражданите до 6 месеца от подписване на договора, предаде БНР.