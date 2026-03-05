×

БГ Бизнес Още един български завод затваря врати: 200 души остават без работа

Още един български завод затваря врати: 200 души остават без работа

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Заводът се намира в Пазарджик

„Елхим Искра“ АД – Пзарджишкия производител на акумулаториспира работа и съкращава 200 работници, пише Капитал. В съобщение до Българската фондова борса (БФБ) компанията посочва, че тежкото финансово и икономическо положение е причината за затваряне.

Книжата на „Елхим – Искра“ се търгуват на БФБ. През последните дванадесет месеца котировките им лъкатушеха по ценовата стълбица, като загубиха част от стойността си. В момента сделки се сключват при 0.332 лева за един брой. 

Затварят голям завод за автомобилни части у нас, стотици остават без работа

Това не е първият завод, който затваря врати от началото на годината.. Не можеш за говорим за масова вълна на фалит, но предприятия като „СЕ Борднетце“, германската „Леони“ в Плевен и „МД електроник“ във Враца спряха работа, а хиляди работвици бяха засегнати от тези съкращения.

За миналата година „Елхим Искра“ понижава приходите си със 7% до 15,4 млн. евро и остава на загуба. Според рогнозите за първото тримесечие на 2026 г. компанята е очаквала приходи, сравниси с тези за същия период на миналата година, а именно 4,2 млн. евро. За януари компанията е отчела брутна загуба в размер на 153 хил. евро.

Снимка: Елхим Искра

Заводът е създаден през 1960 г. До 90-те години на миналия век е най-голямото предприятие за акумулатори на Балканския полуостров. След период на приватизация и структурни промени, през 1998 г. Компанията става част от групата предприятия в портфейла на “Стара Планина холд” АД.

През 1960 г. е произведен първият акумулатор "Искра", а две години по-късно е усвоено производството на първите електрокарни батерии. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

