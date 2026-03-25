Скирмантас Невидомскис е назначен за изпълнителен директор на T MARKET

На 25 март 2026 г. Скирмантас Невидомскис ще поеме длъжността изпълнителен директор на „Максима България“ ЕООД – компанията, която управлява търговската верига T MARKET. Той наследява поста на Петър Петров Павлов по решение на ръководството на PARETAS B.V. – нидерландската компания – майка на „Максима България“ ЕООД.

Скирмантас Невидомскис, който поема позицията, притежава богат опит в производствения и търговския сектор. В продължение на повече от 20 години той е заемал различни ръководни длъжности в „Maxima“ – най-голямата хранителна търговска верига в Литва, както и в други компании от групата „Vilniaus prekyba“. През последната година и половина е ръководил естонската търговска верига „Bauhof“, специализирана в продажбата на градински и строителни стоки, стоки за ремонта и бита.

Според Скирмантас Невидомскис, новия ръководител на T MARKET веригата, която включва над 130 магазина, ще се стреми да затвърди още повече позициите си в България:

„С готовност поемам тази отговорност и се радвам да се присъединя към екип и компания с дългогодишна и стабилна история. Заедно с екипа ще работя за това T MARKET да продължи да се развива, да отговаря на нуждите на клиентите и да се превърне в предпочитано място за пазаруване за все по-голям брой потребители.“

Петър Петров Павлов се оттегля от поста ръководител на T MARKET след като оглавява веригата от 2019 г. Той се присъединява към компанията през 2005 г. и я ръководи през последните шест години. По негови думи, годините в T MARKET са били период на растеж – не само за веригата, но и за него лично:

„Да ръководя такъв изключителен екип беше най-голямата чест в кариерата ми. Постигнахме значителен растеж и положихме основите за още по-голямото развитие на компанията. Това нямаше да бъде възможно без нашия невероятен екип – към всички вас – моите искрени благодарности за всички години заедно.“

