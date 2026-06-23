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БГ Бизнес Любимото „качествено“ немско масло на българите се оказа 95% свинска мас и палма

Любимото „качествено“ немско масло на българите се оказа 95% свинска мас и палма

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

КЗК наложи санкции за над 300 000 евро на две компании за заблуждаващо предлагане на масло

Един от най-популярните продукти на пазара, купуван масово от българските потребители заради гарантираното си немско качество, се оказа фалшив. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи тежки глоби на две фирми за фалшифициране на краве масло.

В официалния сайт на Комисия за защита на конкуренцията е описано, че продукт, представян като „масло“ „Deutsche Markenbutter“, съдържа над 95% немлечни мазнини. Това представлява нарушение на чл. 31 от Закона за защита на конкуренцията, който забранява въвеждането в заблуждение относно съществени свойства на предлаганите стоки и услуги и представлява сериозна опасност от увреждане на здравето на потребителите.

Снимка: iStock

Съгласно стандарта маслото е продукт, изцяло произведен от мляко. Обозначаването на продукт, който е с преобладаващо съдържание на растителни и други немлечни мазнини като „масло“ е подвеждащо за потребителите. КЗК наложи глоби за 309 689 евро за въвеждане в заблуждение на потребители.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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