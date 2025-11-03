Кои европейски държави имат най-добри данъчни системи?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Определянето на данъчните ставки е едно от най-големите предизвикателства за политиците. Те трябва да намерят баланс между справедливост и ефективност, така че да осигурят достатъчно приходи за обществени услуги без да прогонват бизнеса и богатите инвеститори към страни с по-ниски данъци.
През 2023 г. данъчните приходи в ЕС са достигнали 40% от БВП, според Евростат. Но зад това средно число се крият огромни различия – всяка държава изгражда своя данъчна политика според икономическите си приоритети и социалния модел, който следва.
Международният индекс за данъчна конкурентоспособност (ITCI), разработен от Данъчната фондация (Tax Foundation), сравнява как различните държави проектират своите данъчни системи. Индексът се базира на два ключови критерия:
Конкурентоспособност – доколко данъчната система насърчава инвестиции и растеж чрез ниски пределни ставки.
Неутралност – способността ѝ да събира приходи без да изкривява икономическите стимули.
Резултатите от последното издание на индекса показват ясно: Балтийските държави доминират, а Естония е абсолютен лидер с максимален резултат от 100 точки. Следват Латвия (92,8), Швейцария (86) и Литва (81,8), съобщава Euronews.
На другия полюс са страни като Франция (45,8) и Италия (50,3) – с най-ниски резултати в целия Европейски съюз.
Франция, например, се оказва на дъното на класацията след въвеждането на временен допълнителен данък върху корпоративните печалби, който повишава горната пределна ставка до 36,1% – най-високата в ОИСР и почти 12 процентни пункта над средната.
Интересното е, че по-доброто класиране не винаги означава по-ниски ставки. Естония и Латвия, например, се отличават не толкова с ниски данъци, колкото с опростени и ефективни системи – без излишни изключения, субсидии и сложни облекчения.
Според Менгден, две категории оказват най-силно влияние върху класирането:
Данъците върху недвижимите имоти и капитала – когато държавите облагат производствения капитал (напр. активи, акции, имущество), това често обезкуражава инвестициите.
Сложността на корпоративните стимули – прекомерните данъчни облекчения и многото ставки създават неяснота и бюрокрация.
Сред големите европейски икономики Германия се представя най-добре. Причината? Комбинация от ефективна система на данък върху потреблението (ДДС) и умерен подход към облагането на собственост и капитал.
Докато страни като Франция и Италия въвеждат изкривяващи данъци върху богатството или бизнес активите, Германия избягва подобни мерки. Това ѝ осигурява по-неутрален и предвидим бизнес климат.
В глобализирана икономика капиталът е изключително мобилен. Компаниите могат да избират къде да инвестират, търсейки най-висока възвръщаемост при най-малък риск.
Затова структурата на данъчния кодекс, не само нивото на данъците, се превръща във фактор, който може да определя дали една държава ще привлича или отблъсква инвестиции.
