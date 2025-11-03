Кои европейски държави имат най-добри данъчни системи?

Кои страни печелят битката за конкурентоспособност?

Определянето на данъчните ставки е едно от най-големите предизвикателства за политиците. Те трябва да намерят баланс между справедливост и ефективност, така че да осигурят достатъчно приходи за обществени услуги без да прогонват бизнеса и богатите инвеститори към страни с по-ниски данъци.

През 2023 г. данъчните приходи в ЕС са достигнали 40% от БВП, според Евростат. Но зад това средно число се крият огромни различия – всяка държава изгражда своя данъчна политика според икономическите си приоритети и социалния модел, който следва.

Какво измерва Международният индекс за данъчна конкурентоспособност?

Снимка: iStock

Международният индекс за данъчна конкурентоспособност (ITCI), разработен от Данъчната фондация (Tax Foundation), сравнява как различните държави проектират своите данъчни системи. Индексът се базира на два ключови критерия:

Конкурентоспособност – доколко данъчната система насърчава инвестиции и растеж чрез ниски пределни ставки.

Неутралност – способността ѝ да събира приходи без да изкривява икономическите стимули.

Естония отново е шампион по данъчна конкурентоспособност

Снимка: iStock

Резултатите от последното издание на индекса показват ясно: Балтийските държави доминират, а Естония е абсолютен лидер с максимален резултат от 100 точки. Следват Латвия (92,8), Швейцария (86) и Литва (81,8), съобщава Euronews.

На другия полюс са страни като Франция (45,8) и Италия (50,3) – с най-ниски резултати в целия Европейски съюз.

Франция, например, се оказва на дъното на класацията след въвеждането на временен допълнителен данък върху корпоративните печалби, който повишава горната пределна ставка до 36,1% – най-високата в ОИСР и почти 12 процентни пункта над средната.

Не всичко опира до ниски данъци

Интересното е, че по-доброто класиране не винаги означава по-ниски ставки. Естония и Латвия, например, се отличават не толкова с ниски данъци, колкото с опростени и ефективни системи – без излишни изключения, субсидии и сложни облекчения.

Според Менгден, две категории оказват най-силно влияние върху класирането:

Данъците върху недвижимите имоти и капитала – когато държавите облагат производствения капитал (напр. активи, акции, имущество), това често обезкуражава инвестициите.

Сложността на корпоративните стимули – прекомерните данъчни облекчения и многото ставки създават неяснота и бюрокрация.

Германия – стабилен пример сред големите икономики

Сред големите европейски икономики Германия се представя най-добре. Причината? Комбинация от ефективна система на данък върху потреблението (ДДС) и умерен подход към облагането на собственост и капитал.

Докато страни като Франция и Италия въвеждат изкривяващи данъци върху богатството или бизнес активите, Германия избягва подобни мерки. Това ѝ осигурява по-неутрален и предвидим бизнес климат.

Защо всичко това има значение?

В глобализирана икономика капиталът е изключително мобилен. Компаниите могат да избират къде да инвестират, търсейки най-висока възвръщаемост при най-малък риск.

Затова структурата на данъчния кодекс, не само нивото на данъците, се превръща във фактор, който може да определя дали една държава ще привлича или отблъсква инвестиции.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN