Вдигат данък „дивидент", за да "борят" сивата икономика

Данък „дивидент“ ще се увеличи от 5 на 10%. Това съобщава, пред БНР, Драгомир Стойнев от БСП, председател на ПГ на "БСП-Обединена левица", заместник-председател на Народното събрание. Мярката е част от усилията за ограничаване на сивата икономика в страната.

Какво е данък „дивидент“?

Дивидент е част от печалбата на едно дружество, която се разпределя между акционерите или съдружниците. Данъкът върху дивидентите е процентът, който се удържа от тези плащания към държавата. В България в момента този данък е 5%, но с предложението на БСП той да се увеличи на 10%.

Стойнев обяснява:

„По този начин частният сектор раздава пликчетата с пари. Когато единият данък е 10%, а данък "дивидент" остава 5%, всички приходи минават през данък "дивидент", а се правят едни пликчета, които се раздават на работниците, за да не може да се плащат осигуровки. На това нещо ще сложим край.“

Важното на Бюджет 2026 е, че няма да има намаляване на доходите, подчерта той:

"Нагласата е увеличението на заплатите в бюджетната сфера да е 5%, което покрива официалната инфлация. ... Прави се доста сериозна политика по доходите от това правителство. И се търси справедливост - за младите медици, а и за всички лекари по веригата, образно казано, ще има увеличение на доходите".

Освен това Стойнев коментира и темата с енергетиката: наложените от САЩ санкции срещу руските петролни компании „Роснефт“ и „Лукойл“ изискват назначаването на особен управител на „Лукойл България“ и промени в закона, за да се поеме контролът върху рафинерията в Бургас.

