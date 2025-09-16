Ще има ли промени по вече сключените застраховки при въвеждането на еврото?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Автомобилен гигант съкращава 1000 души в един от заводите си
Заводът ще работи само на една смяна на ден от януари 2026 година
Ще се променят ли договорите?
С наближаването на въвеждането на еврото в България много хора се питат как това ще се отрази на вече сключените застрахователни договори. Добрата новина е, че промяната на валутата няма да застраши валидността на вашите полици. Въпреки това има някои важни детайли, които е добре да знаете.
В периода от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. всички застрахователни компании и посредници ще бъдат задължени да посочват сумите едновременно в левове и в евро. Това включва:
Така клиентите ще могат ясно да проследят стойностите и в двете валути, без риск от объркване.
Не. Въвеждането на еврото няма да засяга действието на вече сключените договори, независимо дали в тях фигурира валута „лев“. Това означава:
Всички посочени в левове суми автоматично ще се смятат за суми в евро, като ще бъде приложен официалният фиксиран курс (1 евро = 1,95583 лв.) и правилата за закръгляване, определени със закона.
Ако в договора е упоменато само „лев“ без конкретна стойност, това ще се счита за „евро“.
Никоя от страните няма право едностранно да променя или прекратява договора поради въвеждането на еврото, освен ако това не е предварително уговорено.
На практика застрахователите и клиентите ще продължат своите отношения по същите условия. Единствената разлика ще бъде във валутата, в която ще се отчитат задълженията – от левове към евро.
С други думи – няма основание за притеснения. Вашата застраховка остава валидна и в сила, просто сумите ще бъдат преизчислени по фиксирания курс.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Заводът ще работи само на една смяна на ден от януари 2026 година
Емблематичният актьор си отиде на 89-годишна възраст
Защо не е добре да оставяме зарядните устройства постоянно включени?