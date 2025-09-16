Ще има ли промени по вече сключените застраховки при въвеждането на еврото?

Ще се променят ли договорите?

С наближаването на въвеждането на еврото в България много хора се питат как това ще се отрази на вече сключените застрахователни договори. Добрата новина е, че промяната на валутата няма да застраши валидността на вашите полици. Въпреки това има някои важни детайли, които е добре да знаете.

Двойно обозначаване – левове и евро

В периода от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. всички застрахователни компании и посредници ще бъдат задължени да посочват сумите едновременно в левове и в евро. Това включва:

общата сума, дължима по ново сключени договори в този период;

размера на вноските при разсрочено плащане на премията;

съобщения за дължими вноски по вече съществуващи договори (ако е уговорено разсрочено плащане).

Така клиентите ще могат ясно да проследят стойностите и в двете валути, без риск от объркване.

Ще се променят ли договорите с въвеждането на еврото?

Не. Въвеждането на еврото няма да засяга действието на вече сключените договори, независимо дали в тях фигурира валута „лев“. Това означава:

Всички посочени в левове суми автоматично ще се смятат за суми в евро, като ще бъде приложен официалният фиксиран курс (1 евро = 1,95583 лв.) и правилата за закръгляване, определени със закона.

Ако в договора е упоменато само „лев“ без конкретна стойност, това ще се счита за „евро“.

Никоя от страните няма право едностранно да променя или прекратява договора поради въвеждането на еврото, освен ако това не е предварително уговорено.

Какво означава това за клиентите?

На практика застрахователите и клиентите ще продължат своите отношения по същите условия. Единствената разлика ще бъде във валутата, в която ще се отчитат задълженията – от левове към евро.

С други думи – няма основание за притеснения. Вашата застраховка остава валидна и в сила, просто сумите ще бъдат преизчислени по фиксирания курс.

