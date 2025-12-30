Нов калкулатор показва колко е задлъжняла държавата

Експертите отбелязват, че в някои държави се наблюдава тенденция към увеличаване на държавния дълг

Държавният дълг на България продължава да се увеличава, предупреждават икономисти. Те представиха онлайн дългов калкулатор, чрез който всеки гражданин може лесно да провери размера на задлъжнялостта на страната. Според изчисленията им, базирани на официални данни, на едно домакинство се падат почти 22 000 лева държавен дълг, като се очаква тази сума да нарасне с около 50% през следващата година, съобщава БНТ.

Публичният дълг на страната се увеличава с около 85 лева всяка секунда, изчисляват икономисти. По техни данни на годишна база над 28% от брутния вътрешен продукт се насочва към обслужване на държавните задължения, като експертите подчертават, че всяко поемане на нов дълг в крайна сметка се заплаща от гражданите.

Икономистът от ЕКИП Стоян Панчев посочва пред БНТ, че е от ключово значение държавният дълг да не нараства прекомерно, тъй като това води до неблагоприятни ефекти – по-бавен икономически растеж, по-високи данъци и цялостна загуба на конкурентоспособност. Според него малка и отворена икономика като българската, която все още не е сред най-богатите, има нужда от ниски данъчни ставки и ограничен дълг, за да може да се конкурира успешно на световните пазари.

Панчев допълва, че международната конкуренция става все по-сериозна, особено спрямо икономики като тези в Азия и САЩ. В тази среда поддържането на ниски нива на дълг и данъци е важен фактор за устойчиво развитие и икономическа стабилност. Експертите отбелязват, че в някои държави се наблюдава тенденция към увеличаване на държавния дълг след присъединяването им към еврозоната. Именно поради това те предупреждават, че подобно развитие може да доведе до повишаване на данъчната тежест.

Инвестиционният експерт Макс Баклаян изразява мнение, че при сегашните темпове на поемане на нов дълг увеличението на данъците е трудно да бъде избегнато. По думите му на практика вече се наблюдава ръст на данъците и осигуровките, включително на максималния осигурителен доход. Той припомня, че Международният валутен фонд е препоръчал на българското правителство да преразгледа плоския данък, като подчертава, че вече изтегленият дълг трябва да бъде изплатен, а това неизбежно става чрез данъци.

В същото време Баклаян отбелязва, че повишаването на данъчната тежест не е задължително да продължи и в дългосрочен план, ако държавата започне да управлява по-разумно новия дълг и го насочва към инвестиции в инфраструктура, технологии и здравеопазване. Според експертите отговорното управление на публичния дълг не само ограничава данъците, но и създава по-устойчива икономическа среда и по-добро качество на живот.

