Семейните помощи в Европа: Къде паричната подкрепа за отглеждане на дете е най-голяма?

През последните 10 години семейните помощи в страната ни са се увеличили с над 100%

Семейните помощи играят решаваща роля за намаляване на бедността и за социалната интеграция. Те предоставят подкрепа на домакинствата и са особено важни за предотвратяването на детската бедност – един от най-сериозните социални проблеми в съвременна Европа, пише Euronews.

Въпреки това, социалните системи и размерът на семейните помощи се различават значително от държава до държава. Според изданието един от начините да се направи сравнение е чрез анализа на разходите за семейни помощи на глава от населението.

През 2022 г. страните от Европейския съюз са инвестирали средно по 830 евро на човек в семейни помощи – с 47% повече спрямо 566 евро през 2012 г.

Кои страни са най-щедри в подкрепата на своите семейства?

В Европейския съюз разходите за семейни помощи на човек през 2022 г. варират от 211 евро в България до 3 789 евро в Люксембург, показват данни на Евростат.

Ако включим кандидатите за членство в ЕС и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), най-ниските семейни помощи на човек се наблюдават в Албания – едва 48 евро, следвана от Турция с 57 евро и Босна и Херцеговина с 59 евро.

Разделение между Северозапада и Югоизтока

Общо взето, семейните помощи на човек са най-високи в Северна и Западна Европа, докато в Южна и Източна Европа са най-ниски.

След Люксембург, на върха в класацията са скандинавските държави: Норвегия (2 277 евро), Дания (1 878 евро), Исландия (1 874 евро), Швеция (1 449 евро) и Финландия (1 440 евро).

„Скандинавските държави и Франция остават сред най-щедрите по разходи за семейни помощи, макар че голяма част от подкрепата се предоставя чрез услуги, като детска грижа, които не се отразяват изцяло в статистиката за паричните помощи на глава от населението“, обясни д-р Ан Дагер от Университета в Бристол.

Германия (1 616 евро), Швейцария (1 375 евро), Австрия (1 340 евро) и Ирландия (1 026 евро) също отделят над 1000 евро на човек. Белгия (976 евро) и Франция (867 евро) остават над средното за ЕС, но не достигат тази граница.

Нидерландия предоставя семейни помощи в размер на 670 евро на човек, което е с 160 евро по-малко от средното за ЕС. Италия (524 евро) и Испания (427 евро), и двете сред „голямата четворка“ на икономиките в ЕС, също остават под това ниво.

Кандидатките за членство в ЕС са сред държавите с най-ниски семейни помощи. След Албания, Турция и Босна и Херцеговина, най-малко средства за семейства отделят Черна гора (131 евро) и Сърбия (117 евро).

Как са се променили помощите за десетилетие?

От 2012 до 2022 г. семейните помощи на човек намаляват единствено в две държави – Норвегия (-5% или -130 евро) и Кипър (-18% или -62 евро). В останалите 30 разглеждани страни те се увеличават значително, като средното за ЕС нарастване е 47%.

В относително изражение Полша отчита най-голям скок от 320%, следвана от Латвия (245%), Румъния (227%) и Литва (198%). Увеличение над 100% регистрират още Естония, Сърбия, България, Исландия и Хърватия. В България семейните помощи на човек са се увеличили от 99 евро на 211 евро.

Какво означава понятието „семейни помощи“?

Европейската комисия определя семейните помощи като „всички парични и непарични средства, които имат за цел да покриват разходите на семействата според социалното законодателство на съответната държава-членка“.

Това включва обезщетения за майчинство и отглеждане на дете, както и компенсации за разходи за детска грижа при работещи родители.

„Някои схеми са насочени към хора с увреждания, докато други са универсални – разликите са значителни“, отбелязва проф. Грега Стрбан.

