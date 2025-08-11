Цената на тока за днес е с над 9% по-ниска от тази за миналия понеделник

Цената за предходния понеделник беше 168,21 лева за мегаватчас

При средна цена от 152,98 лева (без ДДС) за мегаватчас беше търгувана на 10 август електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата.

Сделките са на база доставка на 11 август и обхващат количество от 85 618,10 мегаватчаса.

Цената за предходния понеделник (4 август) беше 168,21 лева (без ДДС) или с 9,05 процента по-висока при количество от 74 048,20 мегаватчаса (без ДДС), предаде БТА.

Цената на тока за бизнеса беше определена на ниво от 98,01 лв. (без ДДС) при търговията вчера. По-ниските цени през събота и неделя са типични заради обичайно по-малкото потребление.

