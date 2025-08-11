1 USD
1.67911 BGN
Петрол
65.15 $/барел
Bitcoin
$122,273.0
БГ Бизнес Цената на тока за днес е с над 9% по-ниска от тази за миналия понеделник

Цената на тока за днес е с над 9% по-ниска от тази за миналия понеделник

bTV Бизнес екип

Цената за предходния понеделник беше 168,21 лева за мегаватчас

При средна цена от 152,98 лева (без ДДС) за мегаватчас беше търгувана на 10 август електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред“, сочат данните след затварянето на борсата.

Сделките са на база доставка на 11 август и обхващат количество от 85 618,10 мегаватчаса.

Дума на деня: Инкасо

Цената за предходния понеделник (4 август) беше 168,21 лева (без ДДС) или с 9,05 процента по-висока при количество от 74 048,20 мегаватчаса (без ДДС), предаде БТА.

Марк Зукърбърг - създателят на Facebook, който обича бойните изкуства и японските мечове

Цената на тока за бизнеса беше определена на ниво от 98,01 лв. (без ДДС) при търговията вчера. По-ниските цени през събота и неделя са типични заради обичайно по-малкото потребление.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

