Свят Какви са щетите след силното земетресение в Турция?

Какви са щетите след силното земетресение в Турция?

bTV Бизнес екип

Най-засегнатият район е град Синдирги

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер удари северозападната турска провинция Балъкесир в неделя вечерта, причинявайки срутването на редица сгради и паника сред населението. Трусът бе регистриран в 19:53 ч. местно време, като епицентърът му се намирал в района на град Синдирги

Снимка: Reuters

Земетресението е било усетено в широк периметър, включително в Истанбул, съобщи турската Агенция за управление на бедствията (AFAD). Макар и значително по-слабо от катастрофалните трусове в южна Турция през 2023 г., природното бедствие отново разтърси страната, напомняйки за нейната постоянна уязвимост към сеизмични събития, предава BBC. 

Силно земетресение удари Турция, усетено е и в България

Какви са щетите? 

По данни на вътрешния министър Али Йерликая, 81-годишна жена е загинала, след като била извадена от руините на разрушена сграда в Синдирги най-силно пострадалото населено място. Още 29 души са били ранени, а 16 сгради са се срутили вследствие на труса.

Въпреки мащабните щети, властите обявиха, че операциите по търсене и спасяване вече са приключили, като не се очакват нови жертви или по-сериозни разрушения извън вече известните. Снимки от мястото показват цели постройки, превърнати в купчини отломки, сред които работят спасителни екипи под светлината на прожектори.

Снимка: Reuters

Как ще помогне държавата на пострадалите? 

Президентът Реджеп Тайип Ердоган реагира незабавно с изявление в социалната платформа X, в което изказа съболезнования на близките на пострадалите и увери, че държавата следи отблизо възстановителните дейности. "Нека Бог защити страната ни от всякакъв вид бедствие," написа той, подчертавайки ангажимента на правителството към справяне с последиците от земетресението. Междувременно властите са започнали оценка на щетите, а местни и национални екипи са мобилизирани за осигуряване на подслон и медицинска помощ.

Силният трус в Турция, усетен и в България: Един загинал и 29 ранени (СНИМКИ и ВИДЕО)

Турция се намира на една от най-активните сеизмични зони в света пресечната точка между Анатолийската, Евразийската и Арабската тектонична плоча, което я прави податлива на разрушителни земетресения. Само преди две години, през февруари 2023 г., страната преживя едно от най-смъртоносните бедствия в съвременната си история земетресение с магнитуд 7,8, което отне живота на над 50 000 души в югоизточна Турция и съседна Сирия.

Две години по-късно, хиляди все още живеят в временни жилища, а възстановяването продължава. Настоящият трус в Балъкесир, макар и по-слаб, напомня колко крехка остава сигурността в този сеизмично активен регион.

