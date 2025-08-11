Какви са щетите след силното земетресение в Турция?

Най-засегнатият район е град Синдирги

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер удари северозападната турска провинция Балъкесир в неделя вечерта, причинявайки срутването на редица сгради и паника сред населението. Трусът бе регистриран в 19:53 ч. местно време, като епицентърът му се намирал в района на град Синдирги.

Земетресението е било усетено в широк периметър, включително в Истанбул, съобщи турската Агенция за управление на бедствията (AFAD). Макар и значително по-слабо от катастрофалните трусове в южна Турция през 2023 г., природното бедствие отново разтърси страната, напомняйки за нейната постоянна уязвимост към сеизмични събития, предава BBC.

Какви са щетите?

По данни на вътрешния министър Али Йерликая, 81-годишна жена е загинала, след като била извадена от руините на разрушена сграда в Синдирги – най-силно пострадалото населено място. Още 29 души са били ранени, а 16 сгради са се срутили вследствие на труса.

Въпреки мащабните щети, властите обявиха, че операциите по търсене и спасяване вече са приключили, като не се очакват нови жертви или по-сериозни разрушения извън вече известните. Снимки от мястото показват цели постройки, превърнати в купчини отломки, сред които работят спасителни екипи под светлината на прожектори.

Как ще помогне държавата на пострадалите?

Президентът Реджеп Тайип Ердоган реагира незабавно с изявление в социалната платформа X, в което изказа съболезнования на близките на пострадалите и увери, че държавата следи отблизо възстановителните дейности. "Нека Бог защити страната ни от всякакъв вид бедствие," написа той, подчертавайки ангажимента на правителството към справяне с последиците от земетресението. Междувременно властите са започнали оценка на щетите, а местни и национални екипи са мобилизирани за осигуряване на подслон и медицинска помощ.

Турция се намира на една от най-активните сеизмични зони в света – пресечната точка между Анатолийската, Евразийската и Арабската тектонична плоча, което я прави податлива на разрушителни земетресения. Само преди две години, през февруари 2023 г., страната преживя едно от най-смъртоносните бедствия в съвременната си история – земетресение с магнитуд 7,8, което отне живота на над 50 000 души в югоизточна Турция и съседна Сирия.

Две години по-късно, хиляди все още живеят в временни жилища, а възстановяването продължава. Настоящият трус в Балъкесир, макар и по-слаб, напомня колко крехка остава сигурността в този сеизмично активен регион.

